11 червня — яке церковне свято, чому не можна влаштовувати пікнік і розповідати про чужі хвороби

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 11 червня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Вартоломея й Варнави. Вартоломей, також відомий як Натанаїл, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Його ім’я часто згадується разом з апостолом Филипом, з яким він мав тісні зв’язки.

Він згадується в Новому Завіті, зокрема у Євангеліях від Матвія, Марка та Луки, а також у Діях апостолів. Після Вознесіння Ісуса Вартоломей проповідував у різних країнах, включаючи Індію, Месопотамію, Лікаонію та Вірменію. Існують свідчення, що він переклав Євангеліє від Матвія на мову народу Індії.

Вартоломей загинув мученицькою смертю. За однією з версій, його розіп’яли донизу головою, потім зняли з хреста і зняли з нього шкіру живцем. За іншою версією, його обезголовили. Це сталося, ймовірно, у Вірменії.

Варнава, спочатку відомий як Йосип, був одним із 70 учнів Ісуса та співпрацівником апостола Павла. Він відігравав ключову роль у ранньому християнському русі.

Він був родом з Кіпру і належав до племені Левія. Його ім’я, Йосип, було змінено апостолами на Варнаву, що означає "син утіхи" або "син заохочення". Саме Варнава привів Павла до апостолів після його навернення, коли інші апостоли побоювались його через його попередню діяльність як переслідувача християн. Він також супроводжував Павла у його першій місіонерській подорожі.

Він активно проповідував Євангеліє на Кіпрі, в Антіохії та в інших місцях. Він був одним із провідних місіонерів у ранній церкві. У якийсь момент Варнава та Павло мали розбіжності стосовно Йоана Марка, і через це вони розділилися: Павло взяв із собою Силу, а Варнава — Марка. За переказами, Варнава загинув мученицькою смертю на Кіпрі, де його побили камінням.

Прикмети 11 червня

Народні прикмети 11 червня / Фото: Unsplash

Над водою туман — до великого урожаю грибів.

Ясна погода, але ластівки не літають — до дощу.

Вранці не видно на полі бджіл — до обіду задощить.

Що завтра не можна робити

Не варто рахувати цього дня монети, тому що залишитесь без грошей. Забороняється влаштовувати пікніки. Наші предки вірили, що цього дня на полянах збирається нечисть, яка може довести людей до безумства. А ще не можна слухати і розповідати про чужі хвороби — вони можуть з'явитися у вас.

Що можна робити завтра

Цей день краще повести у колі близьких та рідних людей. Часто йшли до лісу збирати суниці, які вже починають активно з'являтися. Щоб святі послали в життя талан, потрібно пробачити всім їхні гріхи.

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