11 грудня — яке церковне свято, чому на Никона Сухого не можна рубати ялинку

Завтра, 11 грудня, в православному календарі день пам’яті Данила Стовпника. Преподобний Данило Стовпник народився в Месопотамії. Його мати, яку звали Марфою, довгий час не могла завагітніти. Жінка пообіцяла, що якщо в неї коли-небудь народиться дитина, то вона присвятить її Богові. Незабаром у Марфи народився хлопчик, але довгий час йому не давали ніякого імені. Батьки хотіли, щоб у дитини воно було особливим.

У дванадцять років він таємно пішов з дому в монастир. Відео дня Батьки зраділи і прийшли його провідати. На їхні прохання ігумен постриг у чернецтво Данила, але самим батькам заборонив часто відвідувати сина.

Одного разу разом з ігуменом монастиря Данило відвідав святого Симеона Стовпника, який передбачив юному ченцю, що він також буде нести подвиг стовпничества. Преподобний Даниїл довго жив у затворі, поки у видінні йому не було показано місце нового подвигу. Незабаром він залишив обитель і пiшов у Фригiйську пустелю разом з двома учнями. Там ченцi побудували стовп, на якому святий Даниїл жив протягом 33 рокiв.

У пустелю стали приходити хворi, щоб отримати зцiлення по молитвах святого. Преподобний Даниїл преставився у вiцi вiсiмдесяти рокiв.

Церковне свято 11 грудня — день пам'яті преподобного Никона Сухого

Преподобний Никон Сухий народився в Києві в багатій сім’ї. Залишивши світське життя, став ревним ченцем Печерського монастиря. 1096 року під час нападу половців на Київ разом із преподобним Євстратієм та іншими ченцями був взятий у полон.

Коли приїхали родичі, щоб його викупити, він сказав: "Не витрачайте даремно часу. Якби Господь захотів, щоб я був вільним, Він би мене не віддав у руки цих безбожників". Не отримавши викупу, половці протягом трьох років його катували, скували йому руки і ноги, ставили на вогонь, не давали пити, годували через день, а інколи через два або три дні, літом залишали під палючим сонцем, зимою босим виводили на сніг.

Усе це безбожні половці робили для того, щоб блаженного викупили. Але преподобний Никон за все це дякував Господу і постійно Йому молився. Своїм мучителем він сказав: "Христос визволить мене. Мені з’явився брат Євстратій і повiдомив, що третього дня я буду в монастирi завдяки молитвам преподобних Антонiя i Феодосiя Печерських. Ви, окаяннi, з Iудою, що продав на хрест Господа, будете мучитися".

Почувши це, охоронець-половець подумав, що Никон задумав втекти. Йому пiдрiзали жили на ногах i посилили охорону. Вiд таких мук i страждань Никон висох i його почали прозивати Сухим.

Прикмети 11 грудня

Народні прикмети 11 грудня / Фото: Pexels

Мороз цього дня вказує, що відлига ще буде нескоро.

Захід сонця має червоний колір — чекайте на сильний мороз.

Потепління до повені навесні.

Що завтра не можна робити

На Никона Сухого заборонялося залишати віник біля вхідних дверей, тому що можна було цим накликати нечисту силу, яка принесе біду. Також заборонялося рубати ялинку — вірили, що дерево накличе хвороби та невдачі. Небажано влаштовувати гуляння, сватання, весілля. В жодному разі не можна пити алкогольні напої — душу може забрати нечиста сила.

Що можна робити завтра

Віряни молилися преподобному Никону для захисту оселі від нечистої сили, злих духів. Також наші предки займалися домашніми справами, адже день вважався сприятливим для цього.

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