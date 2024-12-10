11 грудня — яке церковне свято, зробіть одну важливу річ, щоб наступний рік провести не в злиднях

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 11 грудня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Даниїла Стовпника. Один із найвідоміших християнських аскетів, що жив у V столітті. Він відомий своїм подвижницьким життям на стовпі, через що й отримав своє прізвисько. Його життя є прикладом найвищої самовіддачі та духовної стійкості.

Преподобний Даниїл народився в Месопотамії, поблизу села Самосата (сучасна Туреччина). Його батьки були християнами й виховали його в благочесті. Від раннього віку він відчував потяг до духовного життя, і в 12 років залишив дім, щоб стати ченцем. Він приєднався до монастиря, де відзначався строгістю посту, молитвою та слухняністю. Даниїл вирішив дотримуватися прикладу святого Симеона Стовпника, який жив на стовпі, ведучи життя в аскезі й молитві. Після паломництва до Симеона, Даниїл отримав від нього благословення на цей подвиг. Через деякий час він оселився поблизу Константинополя, де піднявся на стовп.

Преподобний Даниїл прожив на стовпі близько 33 років, витримуючи суворі погодні умови й фізичні випробування. Його життя привертало увагу багатьох людей, включаючи імператорів, які приходили до нього за порадами. Він став духовним наставником для багатьох і проповідував віру своєю витримкою та молитвою. Святий був відомий своїми дивами. Він зцілював хворих, виганяв демонів і допомагав тим, хто звертався до нього. Одного разу, за переказами, молитвами Даниїла була зупинена сильна буря, яка загрожувала зруйнувати Константинополь.

Преподобний Даниїл мирно відійшов до Господа 493 року.

Прикмети 11 грудня

Народні прикмети 11 грудня / Фото: Unsplash

Суха і холодна погода — до сухого і спекотного літа.

Вночі випав сніг — він буде довго лежати.

Тепло на вулиці — чекайте на заморозки.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонялося ходити в брудному та старому одязі. Наші предки вірили, що це може зіпсувати весь ваш наступний рік, адже ви проведете його в злиднях.

Що можна робити завтра

Цей день обов'язково молилися святим, просячи в них допомоги в вирішенні будь-яких справ, здоров'я та щастя. Дотримуйтесь Різдвяного посту, не їжте м'ясні та молочні продукти.

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