11 квітів, які не дають рости бур’янам, розпушують ґрунт, відлякують шкідників і приваблюють бджіл

Такі гарні невибагливі квіти самі витіснятимуть бур’яни з вашої земельної ділянки, покращуватимуть структуру ґрунту та відлякуватимуть шкідників. І заодно милуватимуть око до глибокої осені. А головне, вам не треба буде витрачати купу сил та часу на прополювання грядок, ці рослини не даватимуть розростатися бур’янам на вашому городі. Про це пише ресурс Ukr.Media.

Сальвія хормінумова. Ця неймовірно витривала красуня росте навіть у несприятливих умовах, вона не боїться ні спеки, ні холоду. Її яскраві квіточки з мармуровим візерунком прикрашатимуть вашу ділянку від червня до жовтня. Сальвія відлякує шкідників своїм ароматом, а її корені розпушують ґрунт, покращуючи доступ повітря й вологи.

Чорнобривці — невибагливі, яскраві, ароматні. Їх налічується десятки сортів: від мініатюрних квіточок до пишних кущів, схожих на гвоздики чи хризантеми. Корені чорнобривців виділяють речовини, що знищують нематод у ґрунті. Також вони стримують зростання бур’янів, витісняючи їх із грядок.

Космея. На перший погляд, це скромна польова квіточка, але виведені сорти захоплюють розмаїттям кольорів і форм. Космея легко пристосовується до будь-якого типу ґрунту та рідко уражається хворобами. Її пишне листя створює затінок, що ускладнює проростання бур’янів. А ще вона приваблює комах-запилювачів, покращуючи врожайність сусідніх культур.

Волошка синя. Класична польова квітка з насиченим синім кольором, яка може заповнити вільні ділянки на городі й активно розростатися. Користь волошки у тому, що вона не лише пригнічує розвиток бур’янів, а й має фітонцидні властивості, тому здатна оздоровлювати ґрунт. Також її квіти приваблюють комах-запилювачів.

Настурція. Це яскрава, декоративна і водночас їстівна квітка. Її часто додають до салатів, щоб страви набули пікантного смаку. Настурція утворює густий покрив, що не дає пробитися бур’янам. Водночас вона захищає від попелиці та інших комах-шкідників, працюючи як «пастка».

Калістефус (айстра однорічна) має сотні сортів — від дрібних бордюрних до високих пишних форм. Ця квітка милує око до глибокої осені й витісняє бур’яни своєю щільною зеленою масою. Айстра не лише пригнічує ріст бур’янів, а й покращує структуру ґрунту завдяки розгалуженій кореневій системі. Також її квіти приваблюють комах-запилювачів.

Тютюн запашний. Цей однорічник відомий своїм приємним вечірнім ароматом і здатністю пристосовуватись до різних умов. Ідеально підходить для клумб і бордюрів. Запашний тютюн має здатність відлякувати міль, білокрилку та попелиць. А ще його густе листя не дає проростати бур’янам.

Календула (нагідки). Золотисто-жовті квіти календули мають лікарські властивості, напевно, це всім відомий факт. Вони активно використовуються не лише в медицині, а й у косметології. Календула очищає ґрунт від патогенних мікроорганізмів, діючи як природний антисептик. Її аромат відлякує ґрунтових шкідників і гальмує ріст бур’янів.

Аліссум. Це низькорослий килимовий покрив з ніжним ароматом меду. Цвіте тривалий час і швидко розростається, утворюючи густі міні-клумби. Аліссум залучає на ділянку бджіл, що позитивно впливає на запилення культур. Його щільне покриття не дозволяє бур’янам займати територію.

Ешольція (калифорнійський мак). Ця яскрава квітка прикрасить будь-яку ділянку, навіть ту, де інші культури не прижилися. Вона не боїться спеки, вітру та посухи. Коренева система ешольції покращує аерацію ґрунту. А її густе листя затіняє землю, пригнічуючи бур’яни й зберігаючи вологу.