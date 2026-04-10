Церковне свято 11 квітня / © pexels.com

Реклама

Завтра, 11 квітня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Антипи, єпископа Пергаму Азійського. Про раннє життя святого Антипи мало що відомо з історичних джерел: нема достовірних відомостей про його батьків чи дитинство. За церковною традицією, він був учнем святого апостола Івана Богослова — того самого апостола, який був вигнаний імператором на острів Патмос і кому Господь явив своє Одкровення. Сам Іван, за переказами, висвятив Антипу єпископом Церкви в Пергамі, щоби він очолив і розвивав християнську спільноту в цьому полісному центрі язичництва.

Як єпископ, Антипа ревно проповідував віру в Ісуса Христа серед поганського населення, закликаючи відрікатися від поклоніння ідолам і прийняти Єдиного Бога. Його проповіді та особистий приклад навернули багатьох до християнства, що викликало невдоволення жерців ідольських культу і впливових язичницьких кіл у місті.

У період жорстоких гонінь на християн — за правління імператора Домиціана (за іншими переказами під час царювання Нерона) — Антипа було звинувачено місцевими жерцями в тому, що він відвертає людей від традиційних богів. Владика відмовився відректися від Христової віри, незважаючи на тиск, погрози й обіцянки миру, і залишився непохитним у вірі.

Реклама

За рішенням правителя його кинули всередину розпеченого мідного бика — символу однієї з ідольських святинь — де святий Антипа мучився, молився і прославляв Бога до останнього подиху. Така надзвичайна смерть стала свідченням його незламної віри та готовності віддати життя за Христа.

Прикмети 11 квітня

Народні прикмети 11 квітня / © pexels.com

Вранці стоїть туман — буде багато грибів.

Вже з’явилися крокуси — літо прийде рано.

Вранці сонце — чекайте на ясний і теплий день.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами цього дня не радять братися за рукоділля: шиття, вишивання чи в’язання можуть швидко зношуватися, а зусилля — марно витрачатися.

Що можна робити завтра

За старовинними звичаями, щоб полегшити зубний біль, клали на хворий зуб срібну монету. Після цього монету проколювали, протягували через отвір шнурок і вішали на ікону святого Антипи. Вірили, що після цього біль відступає.