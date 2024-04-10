11 квітня — яке церковне свято, не робіть цього на Антипа, щоб до оселі не прийшла біда

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 11 квітня, в православному календарі день пам’яті священномученика Антипи Пергамського. Священномученик Антип Пергамський був учнем Іоанна Богослова та єпископом Пергамської церкви. Він почитається християнськими церквами.

Згідно з житієм, Антип відмовився припинити своє проповідування про Христа та принести жертви язичницьким богам. Його тоді схопили нечисті і кинули у храмі Артеміди до розпеченого мідного бика. Його тіло було таємно поховане місцевими християнами. У V столітті над його могилою було побудовано храм, і його гробниця з мощами, які вважалися мироточивими, стала почитатися як місце зцілень.

Прикмети 11 квітня

Народні прикмети 11 квітня / Фото: Pexels

Суха погода — погано вродить зерно.

Зірки на небі і теплий нічний дощ — до хорошого урожаю.

Ще не прилетіли ластівки — літо буде дощовим.

Що завтра не можна робити

Наші пращури вірили, що не можна цього дня мити вікна, тому що через них до житла будуть заглядати нечисті сили. Також не варто займатися городніми справами — все що посієте, не приживеться. Не дозволяється пити воду з-під крана — можна серйозно захворіти.

Що можна робити завтра

Оскільки Антип в церковній традиції вважається цілителем, то цього дня віряни моляться про здоров'я своє і близьких. Особливо вірили, що священномученик допомагає зцілювати зубну біль.

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