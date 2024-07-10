11 липня — яке церковне свято, не робіть одну річ, щоб не змити з себе здоров'я і везіння

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 11 липня, в православному календарі день пам’яті святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської. Ольга народилася приблизно 890 року. Її походження залишається предметом дискусій серед істориків, але відомо, що вона була дружиною князя Ігоря Рюриковича. Після загибелі Ігоря 945 року, Ольга стала регенткою при своєму малолітньому сині Святославі. Вона була мудрою та енергійною правителькою, яка здійснила низку реформ та заходів для зміцнення держави.

Ольга прийняла християнство 957 року під час поїздки до Константинополя. Її хрещення стало важливим кроком у процесі християнізації Русі. Після хрещення Ольга активно сприяла поширенню християнства у своєму князівстві, сприяла будівництву церков та запрошувала священиків із Візантії.

Ольга була канонізована як свята рівноапостольна 1547 року за її внесок у поширення християнства на Русі. Її шанують як святу, яка своїми діями і прикладом сприяла укоріненню християнської віри серед руського народу.

Церковне свято 11 липня — день пам'яті святої священномучениці Євфимії

Євфимія народилася в місті Халкідон (сучасний Кадикьой, Туреччина) наприкінці III століття. Вона походила з благочестивої християнської родини. З юних років Євфимія була віддана християнській вірі. Вона вирішила присвятити своє життя служінню Богові, дотримуючись строгих християнських моральних принципів.

У часи імператора Діоклетіана, який правив Римською імперією від 284 до 305 рік, розпочалося одне з найжорстокіших переслідувань християн. Євфимія була арештована за участь у християнських зібраннях. Відмовившись зректися своєї віри та принести жертву язичницьким богам, Євфимія піддалася жорстоким тортурам. Вона стійко витримала всі випробування, відмовляючись відректися від Христа. Зрештою, вона була кинута на арену до диких звірів. Леви, які мали її розірвати, дивом не зачепили її, а навпаки, лагідно поводилися з нею. Тоді її стратили, перерізавши їй горло, близько 304 року.

Мощі святої Євфимії були збережені вірянами і стали джерелом багатьох чудес. Зокрема, її мощі відігравали важливу роль під час Халкедонського Собору 451 року. За переданням, мощі святої підтвердили правильність православного віровчення проти єресі монофізитів. Євфимія відома численними чудесами, які відбувалися за її молитвами. Вона зціляла хворих, допомагала у важких обставинах і зупиняла стихійні лиха.

Прикмети 11 липня

Народні прикмети 11 липня / Фото: Unsplash

Почути сильний грім — буде хороша риболовля.

Багато мушок — восени будет стільки ж грибів.

Тепла і сонячна погода — до великого урожаю зернових.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки вірили, що будь-яке купання заборонено. Люди вірили, що вода змиє здоров'я та везіння. А ще намагалися не купувати речі, в користі яких сумнівалися. Інакше, залишитесь без грошей.

Що можна робити завтра

Дуже важливо цього дня відвідати храм або помолитися святій Ользі вдома, якщо немає можливості піти до церкви. Її просять про вдалий шлюб, захист дітей, здоров'я.

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