11 листопада — яке церковне свято, чому на Феодора Студита потрібно працювати від самого ранку

Завтра, 11 листопада, в православному календарі день пам’яті великомученика Міна. Святий великомученик Міна був християнином і воїном, який жив у часи переслідування церкви за правління Діоклетіана і Максиміана. Він відмовився від свого сану і покинув місто, щоб його не змушували поклонятися ідолам. Він провів багато часу в пустелі, де постив і молився Богові. Одного разу він прийшов до міста Котуанського, де відбувалося язичницьке свято, і виступив проти ідолопоклонства, проповідуючи про Ісуса Христа. За це він був схоплений і підданий жорстоким мукам, але не зрадив своєї віри. Він помер як мученик за Христа 296 року. Його тіло було поховане в місці, де він страждав, і стало джерелом численних чудес і благодаті.

Церковне свято 11 листопада — день пам'яті Феодора Студита

Він народився 759 року в Константинополі в родині придворного службовця Фотіна і його дружини Феоктісти. Отримав хорошу освіту і став відомим своєю ораторською майстерністю. Він виступав на захист іконошанування проти іконоборчої політики імператора Константина V. 782 року він прийняв чернецтво в монастирі Саккудіон, який заснував його дядько Платон. Згодом він став ігуменом цього монастиря.

795 року Феодор виступив проти незаконного розлучення і нового шлюбу імператора Константина VI, за що був підданий мукам і засланий до Солуня. Після смерті Константина він повернувся в свою обитель. 798 року він переселився зі своїми учнями до Студійського монастиря, який став центром чернечого життя і культури. Він дав монастирю суворий устав, який регулював усі аспекти чернецької дисципліни і праці.

Він був головним захисником іконопоклоніння проти іконоборчих імператорів Льва V і Михайла II. Він вважав, що відкидання ікон означало зневаження людської природи Христа і порушення свободи церкви. Був тричі ув’язнений і засланий за свою відданість православній вірі. Феодор помер як мученик за Христа 826 року в монастирі Святого Трифона в Віфінії.

Прикмети 11 листопада

Народні прикмети 11 листопада / Фото: Pexels

Сильний вітер означає, що зима буде холодною.

Йде мокрий сніг — чекайте на теплий грудень.

Сонячна погода — скоро похолодає.

Що завтра не можна робити

Цього дня намагалися не піддаватися сумним думкам, вірили, що вони інакше прийдуть надовго. Також заборонені конфлікти, сварки, особливо з родичами. Вони можуть затягнутися. Заборонялося їсти з посуду, який має тріщини. Від нього обов'язково позбувалися.

Що можна робити завтра

Від самого ранку на Феодора Студита намагалися працювати. Вірили, що лінощі можуть призвести до серйозних фінансових проблем у майбутньому. Йдучи з дому, потрібно було обов'язково помити брудний посуд, щоб не накликати на себе проблеми.

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