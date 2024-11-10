11 листопада — яке церковне свято, які подарунки не можна дарувати на день Теодора Студита

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 11 листопада, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія. Святий Мина був християнським мучеником, який постраждав за віру в III столітті. Його життя здебільшого не документоване, але відомо, що він був солдатом, родом із Єгипту. Мина був навчений християнським вченням і прийняв хрещення. Коли почалися гоніння на християн, він був арештований і відмовився принести жертву язичницьким богам. За це його мучили та стратили. Святий Мина вважається покровителем людей, які зазнали переслідувань за віру.

Святий Віктор був також одним із християнських мучеників, що постраждали за віру. Відомо, що він жив у Римі під час правління імператора Максіміана (ІІ-ІІІ століття). Віктор був офіцером у римській армії, і, подібно до інших мучеників, був викритий у тому, що він християнин. Відмовившись принести жертву римським богам, Віктор був жорстоко катований, а потім убитий. Його мучеництво стало прикладом мужності та відданості вірі для ранніх християн.

Святий Вікентій — християнський мученик, що постраждав у ІV столітті в Іспанії. Він був священником і ченцем, якого, за свідченням церковних джерел, арештували під час правління імператора Діоклетіана, який проводив жорстокі гоніння на християн. Вікентій відмовився поклонятися язичницьким богам і за це був підданий тортурам. Після численних мук його стратили. Святий Вікентій є одним з найшанованіших святих у Іспанії. Він став символом віри, мужності й терпіння в стражданнях.

Церковне свято 11 листопада — день пам'яті святого преподобного ісповідника Теодора Студита

Він народився близько 759 року в Константинополі (сучасний Стамбул, Туреччина), а свою діяльність присвятив духовному відродженню, реформуванню монашого життя та боротьбі за чистоту віри в умовах складного політичного та релігійного контексту того часу. Теодор Студит народився в родині з аристократичних кіл, і отримав хорошу освіту. Однак, замість того щоб продовжити кар'єру в світському житті, він вирішив присвятити своє життя Богу. Близько 780 року він став ченцем у монастирі, відомому як студійський монастир у Константинополі (звідси й його титул "Студит").

Теодор Студит став відомим своєю ревною відданістю монашому життю та глибоким духовним розумінням. Він був автором численних проповідей, листів, правил для ченців та інших духовних праць. Одним з найбільших досягнень Теодора стало реформування монастиря в Студії (від латинського "studium" — "студія", "школа"), яке стало одним з найбільш значущих і авторитетних монаших осередків Візантійської імперії.

Під його керівництвом студітський монастир став зразковим для багатьох інших монастирів імперії. Він ввів суворі правила монашого життя, підкреслюючи важливість праці, молитви та спільної трапези. В монастирі Студії дотримувались строгого аскетизму та дисципліни, але також значну увагу приділяли науці і духовному вченню.

Теодор Студит став яскравим захисником іконопочитання під час іконоборчої суперечки, яка розгорнулася в Візантії в VIII-IX століттях. Іконоборці, що отримали підтримку від імператора Лева III (717–741) і його спадкоємців, виступали проти вшанування ікон, стверджуючи, що це є формою ідолопоклонства. Теодор був рішучим противником цієї течії, активно пропагуючи правовірну позицію Церкви, що визнавала ікони як важливий засіб для вираження віри.

У своєму знаменитому листі до імператора Льва Арменійського, Теодор Студит зазначав, що ікони є не просто художніми творами, а "образами Божими", які служать допомогою у збереженні і підсиленні християнської віри. Його тверда позиція щодо іконопочитання привела до того, що його неодноразово заарештовували, а в деяких випадках навіть вигнали з монастиря.

За свою відкриту боротьбу з іконоборцями Теодор Студит зазнав переслідувань. За наказом імператора Льва Арменійського він був арештований і вигнаний із монастиря Студії. Попри це, його вплив на Церкву залишався значним, і він продовжував проповідувати вчення про необхідність вшанування ікон, навіть перебуваючи в вигнанні. Після смерті Лева ІV Студит повернувся до монастиря і знову відновив свою діяльність.

Теодор Студит є автором численних творів, серед яких велику роль відіграють його "Правила", що визначали основи монашого життя. Він також залишив багатий літургійний спадок, включаючи численні молитви, пісні і канони для свят, а також проповіді, що містять його духовні настанови. Його діяльність у монастирі Студії мала величезний вплив на розвиток православного чернецтва та богослужіння. Він був прикладом того, як можна поєднувати аскетизм, богословські знання і активну боротьбу за істину у складні часи гонінь.

Прикмети 11 листопада

Народні прикмети 11 листопада / Фото: Unsplash

Птахи високо в небі літають до відлиги.

Тварини не виходять з будинку — прийде холод.

Яскраво світить сонце — скоро почнуться сильні заморозки.

Що завтра не можна робити

Цей день не підходить для сватання, вінчання, одруження. Наші пращури вірили, що такий шлюб швидко розпадеться. Забороняється дарувати подарунки, особливо рушники чи інші предмети для ванної кімнати — це закінчиться бідою як для того, хто подарував, так і для того, кому подарували.

Що можна робити завтра

Обов'язково переберіть в будинку весь посуд, викиньте той, що вже пошкодився чи зіпсувався. Він може притягувати до себе негативну енергію. Рекомендується пригоувати смачну вечерю і запросити всю родину за стіл.

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