ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
2 хв

11 лютого — яке церковне свято, з чим віряни звертають до святого цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 11 лютого

Церковне свято 11 лютого / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 11 лютого, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Власія, єпископа Севастійського. Святий Власій, також відомий як священномученик Власій, є однією з найшанованіших постатей ранньохристиянської церкви. Його пам’ять шанується як в православній, так і в католицькій традиції. Власій прославився своєю глибокою вірою, милосердям та стійкістю у випробуваннях під час переслідувань християн у Римській імперії.

Народився Власій у місті Севастія Малої Азії (сучасна Туреччина) у благочестивій родині. Вже з молодих років він вирізнявся ревною вірою та любов’ю до ближніх. Його духовне покликання привело до прийняття священства, а пізніше — до єпископської гідності у Севастії.

Як єпископ, Власій був відомий своєю невтомною пастирською працею. Він опікувався хворими та бідними, сприяв утвердженню християнської віри серед місцевого населення, а також захищав правду та моральні принципи Євангелія. За переказами, святий Власій мав дар зцілення, особливо допомагаючи хворим на горло, що принесло йому особливу популярність серед віруючих.

Часи, у які жив святий, були важкими для християн: імператорські укази переслідували тих, хто сповідував віру в Христа. Власій не лише залишався непохитним у вірі, але й активно підтримував своїх парафіян, навчаючи їх мужності й терпінню. Його опір тиску язичницької влади призвів до арешту та страти. Святий прийняв мученицьку смерть, утверджуючи істину Христової віри і залишаючи приклад безстрашної відданості Богу.

Прикмети 11 лютого

Народні прикмети 11 лютого / © pexels.com

Народні прикмети 11 лютого / © pexels.com

  • Відлига цього дня — знак того, що морози більше не повернуться, і незабаром настане тепло.

  • Якщо дим іде коромислом (вертикально угору) — незабаром буде тепло.

  • Якщо ворони сидять високо на деревах, буде сильний снігопад.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями цього дня не слід вступати в суперечки з рідними чи близькими. Навіть невелика сварка може перерости в тривалий конфлікт, а примиритися після неї буде важко.

Що можна робити завтра

У православній традиції цей день присвячений святому Власію, який вважається заступником перед Богом. Віряни звертаються до нього з молитвою про зцілення, особливо при недугах горла, про здоров’я домашніх тварин, а також про допомогу в справах, добробут, мир у родині та Боже благословення.

Дата публікації
Кількість переглядів
153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie