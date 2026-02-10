Церковне свято 11 лютого / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 11 лютого, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Власія, єпископа Севастійського. Святий Власій, також відомий як священномученик Власій, є однією з найшанованіших постатей ранньохристиянської церкви. Його пам’ять шанується як в православній, так і в католицькій традиції. Власій прославився своєю глибокою вірою, милосердям та стійкістю у випробуваннях під час переслідувань християн у Римській імперії.

Народився Власій у місті Севастія Малої Азії (сучасна Туреччина) у благочестивій родині. Вже з молодих років він вирізнявся ревною вірою та любов’ю до ближніх. Його духовне покликання привело до прийняття священства, а пізніше — до єпископської гідності у Севастії.

Як єпископ, Власій був відомий своєю невтомною пастирською працею. Він опікувався хворими та бідними, сприяв утвердженню християнської віри серед місцевого населення, а також захищав правду та моральні принципи Євангелія. За переказами, святий Власій мав дар зцілення, особливо допомагаючи хворим на горло, що принесло йому особливу популярність серед віруючих.

Часи, у які жив святий, були важкими для християн: імператорські укази переслідували тих, хто сповідував віру в Христа. Власій не лише залишався непохитним у вірі, але й активно підтримував своїх парафіян, навчаючи їх мужності й терпінню. Його опір тиску язичницької влади призвів до арешту та страти. Святий прийняв мученицьку смерть, утверджуючи істину Христової віри і залишаючи приклад безстрашної відданості Богу.

Прикмети 11 лютого

Народні прикмети 11 лютого

Відлига цього дня — знак того, що морози більше не повернуться, і незабаром настане тепло.

Якщо дим іде коромислом (вертикально угору) — незабаром буде тепло.

Якщо ворони сидять високо на деревах, буде сильний снігопад.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями цього дня не слід вступати в суперечки з рідними чи близькими. Навіть невелика сварка може перерости в тривалий конфлікт, а примиритися після неї буде важко.

Що можна робити завтра

У православній традиції цей день присвячений святому Власію, який вважається заступником перед Богом. Віряни звертаються до нього з молитвою про зцілення, особливо при недугах горла, про здоров’я домашніх тварин, а також про допомогу в справах, добробут, мир у родині та Боже благословення.