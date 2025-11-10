Церковне свято 11 листопада / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 11 листопада, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Святий Мина був воїном, родом з Єгипту, з міста Александрія або з околиць. Він служив у римському війську за часів імператорів Діоклетіана та Максіміана. Уже у молоді роки Мина вирізнявся чесністю, цнотливістю та високою службовою дисципліною.

Побачивши нечестя і гоніння, святий Мина покинув військову службу і пішов у пустелю. Тут він прожив близько п’яти років у пості, молитві та усамітненні, прагнучи духовної чистоти. Такий крок був майже монашеським задовго до офіційного становлення чернецтва.

Під час одного з язичницьких свят він відкрито явив себе на міській площі і голосно сповідав Христа. За це його схопили, довго катували — шматували тіло залізними гаками, палили вогнем, тягнули кіньми. Однак святий Мина залишався незламним. Урешті його обезголовили.

Святий Віктор був також воїном римської армії, за переданням — родом з Італії або провінції Паннонії. За наказом імператора він мав переслідувати християн, але сам був таємним сповідником віри. Коли ж надійшов наказ принести язичницькі жертви, Віктор відмовився. Його катували: били по всьому тілу, морили голодом, кидали у темницю. Після довгих знущань святому відрубали руку, а потім стратили мечем. Незважаючи на муки, він до останнього прославляв Ісуса Христа.

Святий Вінкентій був дияконом у місті Сарагоса (Іспанія) і служив при єпископі Валерії. Мав глибокі знання Писання та красномовство, тому проповідував замість єпископа, який мав проблеми з мовленням. Під час переслідувань Валерія та Вінкентія заарештували й доправили до Дакіана, правителя провінції. Єпископу, зважаючи на похилий вік, пом’якшили вирок і відправили на заслання, а диякона піддали жорстоким мукам як “небезпечного проповідника”.

Вінкентія кидали на уламки скла, палили на розпеченому залізі, роздирали тіло гачками, але він залишався спокійним і непохитним. Дакіан, бачачи твердість святого, наказав кинути його тіло до темниці на кам’яне ложе, але навіть там мученик отримав дивовижну розраду: темниця засяяла світлом, і заснули вартові. Святий помер від ран.

Церковне свято 11 листопада — день пам’яті святого преподобного ісповідника Теодора Студита

Святий Теодор народився 759 року у Константинополі в знатній, глибоко християнській родині. Його батьки, Фотин і Феоктиста, мали великий духовний авторитет і виховали сина у благочесті, строгій моральності та любові до богослов’я.

Його дядько — святий Платон, майбутній ігумен обителі Саккудіон, відіграв вирішальну роль у духовному зростанні юнака.

781 року разом із своїм дядьком Платоном і кількома родичами Теодор вступив до новоствореного монастиря Саккудіон у Віфінії. Тут він швидко став взірцем ревного ченця: строгий піст, безперервна молитва, сповнення послуху та бездоганне знання Писання зробили його природним духовним лідером. Вже 794 року, після смерті попереднього настоятеля, його одностайно обрали ігуменом.

Одним із перших великих викликів став так званий “мохіанський” (моіхінський) спір, коли імператор Костянтин VI незаконно розлучився зі своєю дружиною Марією і вступив у другий шлюб з придворною служницею Феодотою. Святитель Тарасій, патріарх Константинопольський, хоча й не схвалював, але змушено терпів цей шлюб.

Теодор і Платон виступили категорично проти, вказавши на порушення церковних канонів. За це державна влада наказала закрити монастир Саккудіон, а його братію було засланo. Теодор терпів побої, приниження й заслання, але не відступив від позиції істини.

Після зміни влади (797 року імператриця Ірина повернула Церкві мир) ченці повернулися із заслання. Однак Саккудіон виявився непридатним, тому всі вони оселилися у знаменитому Студійському монастирі в Константинополі. Саме відтоді Теодор отримав ім’я, з яким його знає історія — Студит.

Прикмети 11 листопада

Хмари низько пливуть — до швидкого похолодання.

Якщо вночі або рано зранку лежить іній — зима буде ранньою.

Якщо на березі ще залишилось листя на деревах — буде кілька теплих днів.

Що завтра не можна робити

За народними уявленнями цього дня слід утриматися від надмірної їжі та надто тривалого сну, адже вважалося, що такі дії можуть накликати недобрий перебіг дня.

Що можна робити завтра

За земного життя преподобний Феодор був знаний численними чудесними діяннями. У день його вшанування віряни звертаються до святого з молитвами про оберіг від несподіваних пожеж, захист від диких звірів та про зцілення недуг, передусім тих, що торкаються шлунка й травлення.