11 лютого — яке церковне свято, чому не варто працювати цього дня в полі

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 11 лютого, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Власія, єпископа Севастійського. Святий Власій жив у III–IV століттях у місті Севастія (тепер територія Туреччини). У часи гонінь на християн за імператора Діоклетіана (284–305) він був єпископом Севастійським і духовним наставником своєї пастви.

Він прославився своїм благочестям, мудрістю та даром зцілення. Його знали як чудотворця, який лікував людей і навіть тварин. Вважається, що він допоміг хлопчику, якому застряла риб'яча кістка в горлі – молитвою та благословенням він врятував його від смерті. Через це святий Власій згодом став покровителем людей із хворобами горла.

Коли переслідування християн посилилися, Власій відійшов у пустелю й оселився в печері на горі Аргеос, де вів аскетичне життя. Його оточували дикі звірі, які не лише не чіпали святого, а навіть приходили до нього за зціленням. За переказами, птахи приносили йому їжу.

За часів імператора Ліцинія (308–324) місцевий правитель Агриколай розпочав нові гоніння на християн. Воїни знайшли святого Власія в печері та взяли під варту. Дорогою до в’язниці він продовжував зцілювати хворих і навертати людей до християнства.

Його піддавали жорстоким тортурам: били, шматували тіло залізними гребенями (знаряддями, які використовували для чесання вовни), а потім кинули до в’язниці. Коли його відмовилися відпустити, святий продовжував молитися за своїх катів. Нарешті його стратили – ймовірно, через відсікання голови (за іншими версіями – втопили або розіп’яли).

Прикмети 11 лютого

Народні прикмети 11 лютого / Фото: Unsplash

Морозний день — весна затримається.

Відлига вказує, що буде тепла і рання весна.

Сніжить — до врожайного року.

Що завтра не можна робити

Якщо працювати в цей день у полі – рік буде неврожайним. Якщо сваритися – весь рік мине в чварах. Якщо зневажливо поставитися до тварин – вони хворітимуть або не принесуть приплоду. Якщо відмовити у допомозі – сам можеш потрапити в біду.

Що можна робити завтра

Власія вважали покровителем домашніх тварин, особливо корів. Тому цього дня проводили обряди на добробут і здоров’я худоби. Господар кропив двір, стайні та хлів свяченою водою, щоб худоба була здорова й захищена від зурочення. Годували тварин освяченим хлібом або зерном, щоб вони були сильними та давали добрий приплід.

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