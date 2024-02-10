11 лютого — яке церковне свято, чому носити рукавиці цього дня вважалося поганою прикметою

Завтра, 11 лютого, в православному календарі день пам’яті священномученика Власія. Священномученик Власій був єпископом Севастійським в Кападокії, який жив у III-IV століттях. Він був відомий своїм праведним і лагідним життям, своїм пастирством над християнами, які переслідувалися римськими імператорами Діоклетіаном і Ліцинієм, і своїм чудотворним даром зцілювати хворих звірів.

Він ховався від катів у пустельній горі Арґеос, де мав печеру для молитви і посту. Одного разу ловці, які працювали на ігемона Агриколая, знайшли його печеру, де він благословляв звірів, і забрали його до Севастії. Там його піддали жорстоким мукам, але він не відступив від своєї віри. Тоді його спалили на вогнищі разом з сімома іншими мучениками, які з ним постраждали: Агафоподом, Філіпом, Кирилом, Евстратієм, Фотієм, Петром і Гермогеном. Це сталося 11 лютого 316 року.

Прикмети 11 лютого

Народні прикмети 11 лютого / Фото: Pexels

Сильний снігопад — весна прийде рано, а травень буде зеленим.

Відлига вказує, що більше морозів не буде.

Багато довгих бурульок — весна ще не прийде.

Що завтра не можна робити

Цього дня поганою прикметою вважалося носити рукавиці. Наші предки вірили, що тоді ваші проблеми виростуть вдесятеро. Також заборонялося різати корову, це призведе до бідності. Не можна було показувати молоде теля дітям, інакше воно не доживе до наступного місяця.

Що можна робити завтра

Священномученик Власій вважається покровителем домашньої худоби. А тому селяни вірили, що цього дня потрібно добре нагодувати і накормити тварин, щоб вони були здоровими. Також допомагали біднякам. Вважалося, чим більше голодних накормиш, тим більше щастя отримаєш.

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