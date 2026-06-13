11 рослин, які варто посадити біля малини для великого та солодкого врожаю

Малина / © unsplash.com

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Кущі малини можуть плодоносити десятиліттями, але для рясного врожаю важливо не лише правильно доглядати за рослиною, а й обирати для неї вдалих «сусідів». Деякі культури допомагають залучати запилювачів, покращують ґрунт і навіть захищають ягоди від шкідників.

Про це повідомило видання Southern Living.

Для успішного вирощування малині потрібні певні умови. Кущі найкраще почуваються на сонячних ділянках із родючим, добре дренованим ґрунтом та слабокислою реакцією. Також рекомендується регулярно поливати рослини, але уникати потрапляння води безпосередньо на ягоди, адже це може призвести до їхнього псування. Через активний ріст пагони необхідно обрізати: основне обрізування проводять навесні перед початком вегетаційного періоду, а надалі — за потреби.

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Однією з перших рослин, яку рекомендують висаджувати поруч із малиною, є ехінацея. Її яскраві фіолетові квіти приваблюють бджіл і метеликів, які сприяють запиленню ягідних культур. Крім того, ехінацея додає декоративності садовій ділянці.

Наступною у списку є біла конюшина. Вона здатна природним чином накопичувати азот у ґрунті, що може бути корисним для малини. Також конюшина приваблює бджіл та інших запилювачів.

Ще одним популярним супутником вважаються чорнобривці. Їх часто висаджують на городах і в садах завдяки характерному запаху, який допомагає відлякувати деяких шкідників, зокрема нематод.

Корисною для малини може бути й присутність деревію. За словами власника ферми та кейтерингової компанії Earthworks Catering Еда Вайнбаргера, ця рослина допомагає стримувати поширення жука-арлекіна, який здатний пошкоджувати малинові кущі.

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До рослин, що приваблюють запилювачів, належить також лаванда. Її ароматні фіолетові суцвіття користуються популярністю серед бджіл та метеликів, що може сприяти кращому запиленню рослин у саду.

Шостою рослиною у переліку є ромашка. Вона також приваблює запилювачів і може квітнути протягом тривалого часу за умови регулярного видалення відцвілих суцвіть. Завдяки цьому рослина довше залишається привабливою для бджіл та метеликів.

Поруч із малиною радять висаджувати й часник. Його сильний запах допомагає відлякувати попелицю та японських жуків, які можуть завдавати шкоди ягідним насадженням.

Подібними властивостями володіє і звичайна цибуля. Її різкий аромат не подобається багатьом садовим шкідникам, зокрема попелиці та павутинному кліщу.

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Дев’яте місце у списку займає настурція. Її яскраві квіти приваблюють комах-запилювачів, водночас допомагаючи стримувати поширення білокрилок, попелиці та деяких інших шкідників. Додатково зазначається, що квіти настурції є їстівними.

Корисною сусідкою для малини може стати і м’ята. Її насичений аромат відлякує попелицю, через що шкідникам складніше знаходити рослини.

Завершує перелік цибуля-шніт. Як і часник чи звичайна цибуля, вона має характерний запах, який допомагає відлякувати деяких шкідників. Водночас її фіолетові квіти приваблюють запилювачів.

Фахівці також звертають увагу на культури, яких краще уникати поруч із малиною. Зокрема, небажаними сусідами вважаються ожина, суниця та інші ягідні культури, оскільки вони можуть мати спільні хвороби. Якщо захворювання вразить один із кущів, воно здатне поширитися й на інші рослини.

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Крім того, не рекомендується висаджувати поблизу малини представників родини пасльонових — помідори, картоплю та баклажани. Ці культури можуть переносити збудників захворювань, до яких малина є вразливою.

Водночас експерти радять уважно ставитися до вибору культур, які ростимуть поруч із малиною. Попри схожість умов вирощування, поруч не рекомендують висаджувати ожину, суницю та інші ягідні культури. Причина полягає в тому, що вони можуть мати спільні захворювання, які здатні швидко поширюватися між рослинами.

Окремо фахівці застерігають від сусідства з представниками родини пасльонових. До неї належать помідори, картопля та баклажани. Ці культури можуть бути носіями збудника вертицильозного в’янення коренів, до якого малина є чутливою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чим підживлювати малину перед плодоношенням, щоб ягоди були великими, солодкими й рясними.

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