Завтра, 11 серпня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Євпла. Він був дияконом у місті Катанія на острові Сицилія (Італія) та прийняв мученицьку смерть за віру в Христа близько 304 року, під час останньої великої хвилі гонінь християн за імператора Діоклетіана.

Святий Євпл був дияконом — тобто священнослужителем, який допомагав єпископу в богослужінні, проповіді й допомозі нужденним. Його служіння припало на часи суворих переслідувань християн. Він ревно дотримувався віри, підтримував вірян у в’язницях, а також поширював Євангеліє, за що став мішенню влади.

За наказом правителя Калвісіяне (Кальвісіана), Євпла було заарештовано, коли він мав при собі Євангеліє — що вже тоді вважалося злочином. Під час допиту Євпл відкрито визнав себе християнином і дияконом, не злякавшись погроз. Його піддали жорстоким катуванням, змушуючи відректися від Христа та видати інших християн. Євпл мужньо тримався й не зрадив віри. Одягнений у тогу диякона, він ніс Євангеліє в руках, коли його вивели на страту — що стало символом вірності Слову Божому до останнього подиху. Йому відсікли голову мечем — така була типова кара для римських громадян.

Прикмети 11 серпня

Якщо день теплий і ясний, то осінь буде суха й тепла.

Якщо вранці сильна роса, значить, погода буде ясна ще довго.

Якщо сухо на Євпла, то сухо буде до самої осені.

Що завтра не можна робити

Вживати алкоголь категорично не радили, бо вірили, що це може накликати душі померлих родичів. Вони нібито з’являються, аби покарати за пияцтво, особливо якщо людина зловживає у день, коли небо відкрите для переходу духів. Також заборонялося ходити цього дня на болота чи цвинтарі — вкрай небезпечно, адже там, за повір’ям, можна опинитися в енергетичному “порталі” — місці, де світ живих перетинається зі світом мертвих. Такий перехід, вірили, може позбавити людину душевного спокою або навіть накликати біди.

Що можна робити завтра

11 серпня в народі вважали особливим днем турботи про братів наших менших. У цей день намагалися пестити, пригощати й оберігати домашніх тварин, вірячи, що добра увага до них повернеться сторицею. Якщо ж поруч були бездомні звірі, вважалося добрим знаком нагодувати їх, дати прихисток чи бодай ласку — такий вчинок нібито очищував душу і захищав дім від нещасть.