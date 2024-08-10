11 серпня — яке церковне свято, куди заборонено ходити, щоб не сталася страшна біда

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 11 серпня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Євпла. Святий мученик Євпл (або Євпл Катанійський) жив у III-IV століттях і є одним з християнських святих, яких шанують як мучеників. Його ім'я згадується в числі святих Католицької та Православної церков.

Життя та МучеництвСвятий Євпл служив дияконом у місті Катанія, на острові Сицилія. Він ревно проповідував християнську віру, незважаючи на переслідування християн, що мали місце в той час.

За часів імператора Діоклетіана, коли переслідування християн досягли свого апогею, Євпл був схоплений за проповідування Євангелія. За наказом місцевого правителя він був підданий жорстоким катуванням. Однак він не відмовився від своєї віри та продовжував проповідувати навіть під час катувань.

Після численних катувань Євпл був засуджений до смерті і обезголовлений.

Прикмети 11 серпня

Народні прикмети 11 серпня / Фото: Unsplash

Немає вітру до теплої погоди.

Сонце світить яскраво — в вересні майже не буде дощів.

Дим стелиться по землі до дощу.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня краще не ходити на болотисті місцевості, тому що тут часто відбуваються різноманітні "чудеса". Наприклад, можна зустрітися з "блукаючими вогниками", які заведуть у трясовину. Також краще не йти у безлюдні та незнайомі місця, адже так ви накличите на себе біду.

Що можна робити завтра

Хорошою прикметою вважається побачити уві сні білого коня в ніч проти 11 серпня. Це означає, що вам буде неймовірно щастити цілий рік. Також селяни відправлялися збирати обліпиху, щоб лікуватися ягодою взимку.

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