11 січня — яке церковне свято, чому обов'язково потрібно уникати сварок та лихослів'я

Завтра, 11 січня, в православному календарі день пам’яті преподобного Феодосія Великого. Преподобний Феодосій Великий був засновником і організатором спільного монашеского життя в Юдеї. Він народився 423 року в селі Могаріссос, Каппадокії (сучасна Туреччина). Від дитинства він прагнув наслідувати Авраама і покинути все заради любові до Бога. 451 року він прибув до Єрусалиму, де відвідав святі місця і під керівництвом старця Лонгіна навчився монашим правилам. Пізніше він відійшов до пустелі, де жив у печері і займався суворими подвигами. Він молився безперервно, їв лише плоди пальми, дику зелень і намочені боби. Він не смакував хліба протягом тридцяти років.

476 року він заснував монастир, який став відомим як "Монастир святого Феодосія". Там він зібрав багатьох ченців, які жили під його керівництвом і за його правилами. Він також забезпечував допомогу бідним, хворим і страждаючим. Він був сильним прихильником православної віри і протистояв аріанській єресі. Помер 529 року і був похований у своєму монастирі.

Церковне свято 11 січня — день пам'яті Феодосія Антіохійського

Феодосій Антіохійський був святим і митрополитом Антіохії в п’ятому столітті. Він народився в Каппадокії і змалку прагнув монашого життя. Він поселився в маленькій келії на березі затоки Ісска, де він піддавав своє тіло суворим подвигам і молитвам. Він також займався садівництвом і плетінням мотузок. Він заснував монастир Скупела в своїй рідній землі і зібрав багатьох ченців під своїм керівництвом. Він був відомий своєю любов’ю до бідних і чужинців, а також своєю православною вірою і протидією аріанській єресі. Він помер 412 року.

Прикмети 11 січня

Народні прикмети 11 січня / Фото: Pexels

Мороз цього дня вказує, що холод не відступить.

Надто теплий день — зима буде тривати ще довго.

Відлига — до ранньої весни.

Що завтра не можна робити

Здавна наші предки вірили, що цього дня небезпечно мерзнути, тому що обов'язково захворієш. Тому намагалися одягатися якомога тепліше, сильно топити в будинку. Також існувало повір'я, що верхній одяг з хутра допомагає відлякати нечисті сили. Уникайте сварок і лихослів'я, інакше в сім'ї і на роботі не буде спокою.

Що можна робити завтра

Цього дня за народними повір'ями люди виганяли нечисту силу, яка на зло часто атакувала сильними морозами. Тому від них було прийнято захищатися різними способами. Обов'язково йшли до лазні, щоб змити з себе все погане.

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