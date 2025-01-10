11 січня — яке церковне свято, чому в народі цей день вважали небезпечним для дітей

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 11 січня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Теодосія Великого.

Святий Теодосій народився близько 423 року в Малій Азії (приблизно на території сучасної Туреччини). Його справжнє ім'я було Теодор, і від раннього віку він був відомий своєю побожністю та прагненням до духовного вдосконалення. Спочатку він прагнув до мирського життя, проте через глибоке внутрішнє прагнення до Бога і вивчення Священного Писання, він зрозумів, що його поклик — це чернецтво.

У молодості Теодосій покинув родину, аби стати ченцем. Він був учнем святого Варлаама, який був ігуменом одного з монастирів. Всього через декілька років Теодосій вирушив до Великої Лаври, одного із найбільших монастирів того часу на Афоні. Там він зустрів святого Антонія Великого, якого вважав своїм духовним наставником.

Теодосій проповідував монаше життя в чистоті, смиренні та послуху. Він став дуже відомим завдяки своєму святому життю, численним молитвам і чудесам, що відбувалися завдяки його благословенню.

Прикмети 11 січня

Народні прикмети 11 січня / Фото: Unsplash

Корови і вівці поводяться неспокійно — до негоди.

На вікнах мороз намалював візерунки — почнеться снігопад.

Відлига означає, що весна буде холодною і прийде пізно.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна взагалі кричати на дітей чи ігнорувати їхні прохання, інакше у вас можуть з'явитися проблеми в житті. Щоб не провести рік в боргах, забороняється брати чи давати в борг.

Що можна робити завтра

Цей день вважався надзвичайно небезпечним для дітей, тому за ними наглядали з особливою пильністю. Щоб вони не підхопили якоїсь хвороби, їх обов'язково водили до лазні.

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