Церковне свято 11 травня / © pexels.com

Реклама

Завтра, 11 травня, в православному календарі день пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян. Брати народилися у впливовій родині в місті Солунь (сучасні Салоніки, Греція), де здавна співіснували грецька та слов’янська культури. Це середовище значною мірою вплинуло на їхнє майбутнє служіння.

Кирило, у світському житті Костянтин, відзначався винятковими здібностями до навчання. Він здобув освіту в Константинополі, де вивчав філософію, богослов’я, мови та риторику. Методій спершу обрав адміністративну та військову кар’єру, але згодом також прийняв чернецтво, повністю присвятивши себе духовному служінню.

Вирішальним етапом у їхньому житті стала місіонерська діяльність. За дорученням візантійського імператора брати вирушили з проповіддю християнства до різних народів, зокрема до хазарів та моравів.

Реклама

Саме під час цієї місії Кирило створив першу слов’янську абетку — глаголицю. Вона стала інструментом для перекладу богослужбових текстів і Біблії мовою, зрозумілою для слов’янських народів. Пізніше їхні учні розвинули іншу систему письма — кирилицю, яка лягла в основу багатьох сучасних слов’янських алфавітів.

Найбільш значущим етапом їхньої діяльності стала місія у Великій Моравії. Тут брати зіткнулися з опором латинського духовенства, яке наполягало на використанні лише трьох «священних мов» — латини, грецької та івриту.

Кирило і Методій відстоювали право слов’янських народів молитися рідною мовою. Їхня позиція стала проривною для християнської традиції того часу. Вони доводили, що кожен народ має право на розуміння Божого слова без мовних бар’єрів.

Під кінець життя Кирило тяжко захворів і прийняв чернецтво у Римі, де невдовзі помер 869 року. Методій продовжив їхню спільну справу, повернувся до Моравії та був висвячений на архієпископа.

Реклама

Його діяльність також супроводжувалася труднощами: переслідуваннями, ув’язненням і політичним тиском. Попри це він продовжував перекладацьку та просвітницьку роботу до самої смерті 885 року.

Прикмети 11 травня

Народні прикмети 11 травня / © unsplash.com

Ранковий туман — до сирого, дощового літа або частих опадів.

Дощ цього дня вважали знаком затяжної вологої погоди ще на кілька тижнів.

Тепла зоряна ніч проти 11 травня — до щедрого врожаю.

Що завтра не можна робити

У народних уявленнях цей день пов’язували з особливою обережністю щодо праці на землі. Вважалося, що робота в полі чи на городі може накликати негоду, зокрема град, який здатен знищити врожай. Також не рекомендували розпочинати нові справи або здійснювати великі покупки — вірили, що це не принесе успіху.

Що можна робити завтра

Святих Кирила і Мефодія шанують як покровителів учнівства, освіти та всіх, хто займається знаннями. До них звертаються з молитвами про підтримку в навчанні, ясність розуму та полегшення засвоєння складних наук, особливо коли навчальний процес дається непросто.

Новини партнерів