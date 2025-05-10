Церковне свято 11 травня / © Unsplash

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Завтра, 11 травня, в православному календарі день пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян. Кирило (справжнє ім’я — Костянтин) і Методій народилися в Солуні, що в той час було частиною Візантійської імперії. Їхня родина була благородною, а батько Лев мав високий статус. І хоча вони зросли в умовах імперії, що славилася своєю культурою та освітою, братів привела до служіння Богові не лише наука, але й прагнення зробити щось велике для людей.

Обидва брати здобули глибоку освіту. Кирило став видатним ученим і філософом, а Методій — розумним адміністратором і чиновником. Проте, незважаючи на успіхи на державній службі, вони обрали шлях духовної місії.

У середині IX століття князь Моравії Ростислав звернувся до Візантії з проханням надіслати священників, які могли б проповідувати християнство слов’янською мовою. Кирило і Методій погодилися. Тому вони розпочали величезну справу: створили письмову систему для слов’ян і почали перекладати на неї священні тексти.

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Кирило розробив основу абетки, яка стала основою для старослов’янської мови, і разом з братом працював над перекладами, щоб зробити християнську віру доступною для людей, які не знали грецької чи латинської.

Одним із найбільших досягнень братів стала “глаголиця” — перша абетка для слов’ян. Вона була складною, але дозволяла записувати всі звуки слов’янської мови. З часом, після їхньої смерті, ця абетка перетворилася на більш спрощену “кирилицю”, яка згодом стала основною для багатьох слов’янських народів.

Діяльність Кирила і Методія не обійшлася без труднощів. Їхня місія викликала спротив латинського духовенства, яке не підтримувало використання слов’янської мови для богослужінь. Незважаючи на це, вони мали сильну підтримку від Візантії і князя Ростислава, що дозволило їхній роботі продовжуватися.

Кирило помер 869 року в Римі, де перебував на запрошення папи. Його смерть стала великим ударом, адже він не дожив до того, щоб побачити плоди своєї праці. Методій помер 885 року, продовжуючи місію свого брата. Після їхньої смерті їхня праця була продовжена учнями, а їхнє ім’я стало символом духовної та культурної єдності слов’янських народів.

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Прикмети 11 травня

Народні прикмети 11 травня / © unsplash.com

Якщо 11 травня йде дощ — це до гарного врожаю грибів, але й до дощового літа.

Туман 11 травня — до тепла та ясної погоди найближчими днями.

Гроза 11 травня — обіцяє спекотне та сухе літо, можливі посухи.

Що завтра не можна робити

Згідно з народними прикметами, не слід розпочинати нові справи 11 травня, якщо не завершено старі — інакше все залишиться незавершеним. Незаміжнім дівчатам варто уникати підмітання підлоги та виносу сміття — можна “вимести” і своїх майбутніх чоловіків. Цього дня також не рекомендується святкувати весілля, оскільки такий союз буде слабким, а також не варто перераховувати гроші — це може призвести до фінансових труднощів.

Що можна робити завтра

Цього дня варто відвідати храм, запалити свічку і звернутися до молитви. Кирило і Мефодій вважаються покровителями тих, хто здобуває освіту — учнів та студентів, а також усіх, кому навчання дається з труднощами. До святих звертаються з проханням допомогти в навчанні та благословити на здобуття знань.