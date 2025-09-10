ТСН у соціальних мережах

11 вересня — яке церковне свято, про що слід попросити святу Теодору цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 11 вересня

Церковне свято 11 вересня / © Unsplash

Завтра, 11 вересня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної Теодори Олександрійської. Свята Теодора народилася в Олександрії, можливо, у V–VI столітті, хоча точні дати її життя невідомі. З дитинства виховувалася в християнській вірі, прагнула життя в цнотливості, молитві та покаянні.

Вона обрала шлях суворої аскези, віддалившись від мирських розваг і спокус. Відома своєю прихованою життєвою маскою чоловіка: для того, щоб уникнути лестощів та спокуси, вона прийняла чоловіче ім’я й жила у монастирі як чернець. Це дозволило їй зберегти скромність і повну відданість духовним практикам. Такий подвиг демонструє величезну внутрішню силу й смирення — вона готова була приховати свою жіночність заради духовного порятунку.

Такий подвиг демонструє величезну внутрішню силу й смирення — вона готова була приховати свою жіночність заради духовного порятунку. Вона навчала, що істинне покаяння — це не лише усвідомлення гріхів, а й активна боротьба з пристрастями, відмова від суєтного і слідування Христу.

За переказами, свята Теодора мала дар духовного прозріння та чудесного зцілення. Її молитви допомагали людям знаходити духовну рівновагу та мир у серці. Відомо, що багато людей, які зверталися до неї, отримували духовну підтримку та наставлення.

Свята Теодора померла у монастирській тиші, залишивши по собі приклад повного відданого життя Богу.

Прикмети 11 вересня

Народні прикмети 11 вересня / © unsplash.com

Народні прикмети 11 вересня / © unsplash.com

  • Багато хмар на небі — чекайте на дощ.

  • Рясна роса вранці — до сухої і теплої погоди.

  • Пташки почали вже відлітати на південь — буде швидке похолодання.

Що завтра не можна робити

Народні прикмети цього дня попереджають: варто утриматися від великих покупок, старту нових справ і надмірної ліні. Розбитий скляний посуд вважається недобрим знаком — він віщує сварки в родині. Також сьогодні не рекомендують робити пропозиції або свататися — час несприятливий для серйозних рішень у коханні.

Що можна робити завтра

У молитвах до святої Феодори просять наснаги та терпіння, щоб витримати життєві випробування, а також про прощення і щире покаяння. У народі на Федору зазвичай прибирали садові ділянки та палісадники, а пасічники готували бджіл до зимівлі. Раніше жінки цього дня збиралися разом на “капусняки” — рубали капусту, квасили її, готували голубці та традиційний капусняк.

