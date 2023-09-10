11 вересня — яке церковне свято, навіщо збирати ягоди калини і чому не можна піднімати чужі речі

Завтра, 11 вересня, в православному календарі день пам’яті Феодори Олександрійської. Феодора Олександрійська була одружена з префектом Єгипту. У їхній сім’ї панували любов і гармонія, але це було ненависно Ворогові спасіння. Підбурений дияволом, один багатий чоловік захопився юною красою Феодори і почав усіма силами спокушати її на перелюб, але довгий час він не мав успіху. Феодора все ж зрадила свого чоловіка, але скоро опам’яталася і усвідомила серйозність свого падіння. Вона стала лютувати на себе, бити себе по обличчю і рвати на собі волосся. Совість не давала їй спокою, і Феодора пішла до відомої настоятельки і розповіла їй про свій гріх. Настоятелька, побачивши покаяння молодої жінки, розповіла їй про прощення Боже і нагадала їй про грішну жінку в Євангелії, Марію Магдалину, яка омивала слізьми ноги Христа і отримала від Нього прощення гріхів.

У надії на милосердя Боже Феодора сказала: "Я вірю моєму Богові, і відтепер я не буду вчиняти такого гріха, і я буду прагнути загладити своє діло". У той момент свята Феодора вирішила піти до монастиря, щоб очистити себе працею і молитвою. Вона таємно залишила свою оселю і, одягнувшись у чоловічий одяг, попросилася до чоловічого монастиря, оскільки боялася, що її чоловік знайде її у жіночому монастирі. Ігумен монастиря, щоб перевірити рішучість новачка, не благословив її навіть увійти на подвір’я. Свята Феодора провела ніч біля воріт. Зранку вона впала на коліна перед ігуменом і сказала, що її звуть Теодор з Олександрії, і благала його дозволити їй залишитися в монастирі для покаяння і монашого труду.

Навіть досвідчені монахи дивувалися всенощним молитвам Феодори на колінах, її смиренню, витривалості і самозреченню. Свята працювала в монастирі протягом восьми років. Її тіло, колись збруднене перелюбом, тепер стало сосудом благодаті Божої і приймальником Святого Духа.

Одного разу святій було доручено поїхати до Олександрії купити провізію. Після благословення на подорож, ігумен вказав, що у разі затримки вона повинна зупинитися в монастирі Ената, який був на шляху. Також перебувала в гостьовому будинку монастиря Ената дочка його ігумена. Вона приїхала відвідати свого батька. Зачарована привабливістю молодого монаха, вона намагалася спокусити монаха Теодора на гріх блуду, не знаючи, що це жінка стоїть перед нею. Зустрівши відмову, вона згрішила з іншим гостем і завагітніла. Тим часом свята купила їжу і повернулася до свого монастиря. Через певний час батько безсоромної дівчини, усвідомивши, що сталося порушення, почав розпитувати свою дочку про батька дитини.

Дочка сказала, що це був монах Теодор з сусіднього монастиря. Ігумен Ената негайно написав до ігумена Теодориного монастиря і повідомив йому про те, що сталося. Ігумен Теодориного монастиря не повірив у це і захистив свого підопічного. Але ігумен Ената наполягав на тому, що монах Теодор повинен прийняти дитину і покаятися за своє беззаконня.

Свята Феодора не заперечувала проти обвинувачень і погодилася прийняти дитину як свою. Всі монахи засуджували її за гріх і виганяли з молитовного собору. Свята Феодора жила поза монастирем з дитиною, яку вона годувала грудьми, хоча сама не була матер’ю. Вона покорно терпіла всі образи і просила Бога про прощення.

Провівши сім років у такому становищі, свята Феодора померла. Ігумен прийшов до неї, щоб поховати її труп, але коли він зняв з неї одежу, то побачив, що це жінка. Всі були здивовані і налякані цим.

Прикмети 11 вересня

Народні прикмети 11 вересня / Фото: Pexels

Сонце світить, але дає мало тепла — чекайте на холодну зиму.

Недалеко від будинку звили своє гніздо ворони — чекайте на невдачі.

Якщо цього дня зібрати ягоди калини — на вас чекає велика вдача в усіх справах.

Що завтра не можна робити

Здавна наші предки вірили, що цього дня в жодному разі не можна піднімати з перехресть чужі речі, адже це може принести хвороби і нещастя. Також заборонялося мити голову і фарбувати губи. Церква прирівнює порожні розмови до гріха, тому не варто ними займатися.

Що можна робити завтра

Цього дня в давнину варили пиво, а потім пригощали ним знайомих. Існувало повір'я, що такий ритуал обов'язково приверне удачу в сім'ю. Вважалося, що 11 вересня — останній день літа, після якого вже починається природня осінь. Тому вже пора починати заготовлювати на зиму продукти.

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