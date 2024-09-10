11 вересня — яке церковне свято, що потрібно одягнути цього дня, щоб не провести життя в самотності

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 11 вересня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної Теодори Олександрійської. Теодора була вихованою у християнській родині в Олександрії, одному з найбільших культурних і релігійних центрів того часу. Її батьки були благочестивими християнами, і з дитинства вона отримала добру освіту та релігійну підготовку.

Від раннього віку Теодора відчувала поклик до чернечого життя. Вона прагнула більше часу присвячувати молитві і роздумам, і зрештою вирішила стати черницею. Щоб уникнути привернення уваги до себе як до жінки в монастирі, вона вирішила переодягнутися в чоловічий одяг і вступити до монастиря, видавши себе за чоловіка.

Теодора, переодягнена в чоловічий одяг, жила у монастирі, ведучи строге життя, сповнене молитви, постів і духовних вправ. Її життя у монастирі стало прикладом для інших ченців завдяки її відданості і глибокій віри. Її справжня ідентичність була розкрита тільки після смерті. Коли монастир відвідав епіскоп, він дізнався про справжню стать Теодори. Незважаючи на те, що її подвиги стали відомі, церква не засудила її за обман, але визнала її життя як гідне наслідування.

Теодора померла у великому похилому віці, залишивши після себе великий духовний спадок. Її пам’ять шанується як приклад самопожертви, благочестя і відданості Богові. Її життєпис став важливим елементом духовної літератури, і її святість була визнана Церквою.

Прикмети 11 вересня

Народні прикмети 11 вересня / Фото: Unsplash

Берези вже пожовтіли — заморозки та зима прийдуть рано.

Дощить цілий день — до урожайного сезону наступного року.

Ясний і сонячний день — холод ще не скоро прийде.

Що завтра не можна робити

Цього дня, на думку наших предків, небезпечно мити голову. Якщо не послухати, то цілий рік страждатимете на різноманітні хвороби. Краще відкласти будь-які серйозні справи на інший день — вони закінчаться невдало.

Що можна робити завтра

Щоб прожити щасливе життя, сповнене коханням і успіхом, цього дня потрібно одягнути речі жовтого чи золотого кольору. Щоб родина була щасливою, на столі обов'язково повинна стояти страва з капустою.

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