11 жовтня — яке церковне свято, чому в Пилипів день не можна бавитися з вогнем

Завтра, 11 жовтня, в православному календарі день пам’яті апостола Філіпа. Він був родом з Вифсаїди, міста на березі Галілейського моря. Він був одним з перших учнів Ісуса, якого той покликав до себе. Філіп також запросив до Ісуса свого друга Натанаїла (Бартоломея). Філіп брав участь у чудесному годуванні п’ятьма хлібами і двома рибами, коли він запитав Ісуса: "Де ми купимо хліба, щоб нагодувати цих людей?". Філіп також був присутній на Останній Вечері, де він просив Ісуса показати йому Отця. Після Вознесіння Ісуса Філіп проповідував Євангеліє в різних країнах, зокрема в Азії Меншої, Греції і Фригії. За легендою, він був розп’ятий за свою віру в місті Єрополис.

Церковне свято 11 жовтня — день пам'яті преподобного Феофана Постника

Преподобний Феофан Постник — це один з монахів Києво-Печерської Лаври, який жив у XII столітті. Про його життя мало що відомо, крім того, що він був посником, тобто тим, хто жив у постiйному постi i молитвi. Він був покладений у Ближні печери, де його мощі збереглися нетлінними. Православна церква почитає його як преподобного і чудотворця.

Прикмети 11 жовтня

Народні прикмети 11 жовтня / Фото: Pexels

З самого ранку випав сніг — чекайте на сувору зиму.

Домашні тварини ведуть себе неспокійно — до проблем з будь-чим.

Вночі небо ясне — скоро буде мороз.

Що завтра не можна робити

Не дозволялося бавитися з вогнем, вірили, що тоді можна накликати на себе біди та нещастя. Не можна також сваритися, конфліктувати, ображатися, апостолу Філіпу це не сподобається. Молодим дівчатам заборонялося ходити в ліс, це може бути смертельно небезпечно.

Що можна робити завтра

В народі цей день називали Пилиповим. Вважалося, що в цей період активно йдуть дощі, через що далекі подорожі ставали важкими. Наші предки весь свій час приділяли домашнім справам, навіть проводили генеральне прибирання.

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