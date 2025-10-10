Церковне свято 11 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 11 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Филипа. Филип був родом з Віфсаїди, міста на березі Галилейського озера. Він був одним із перших учнів Ісуса: у Євангелії від Івана (1:43–45) йдеться, що Ісус особисто покликав його, і він одразу пішов за Ним. Відомо, що Филип був знайомий з апостолом Нафанаїлом (Бартоломеєм) і запросив його до Христа: “Знайшли Ми Того, про Кого писав Мойсей у Законі та пророки” (Ін. 1:45).

Филип брав участь у чудесах і навчанні Ісуса. У Євангелії від Івана 6:5–7 він згадується під час чудесного насичення п’яти тисяч людей: Ісус запитав його, де купити хліб для людей. Филип спочатку сумнівався, вказуючи на брак ресурсів. Він часто виступав як посередник: приводив людей до Христа і допомагав їм розуміти Його вчення.

Після Вознесіння Ісуса апостоли розійшлися проповідувати Євангеліє. Традиційно вважається, що Филип проповідував у Фригії, Фінікії, Самарії та, можливо, у Греції та Малій Азії. Його місіонерська діяльність була зосереджена на поширенні християнства серед юдеїв і язичників. За переказами, Филип звершував багато чудес, зокрема зцілював хворих і виганяв бісів. Филип був розіп’ятий, залишаючись вірним Христу до кінця.

Церковне свято 11 жовтня — день пам’яті святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського

Теофан народився в Єрусалимі в родині благочестивих християн. Разом зі своїм старшим братом Феодором, відомим як Феодор Начертанний, він отримав ґрунтовну освіту, зокрема вивчав філософію. Прагнучи до глибшого пізнання Бога, брати вступили до Лаври святого Сави Освяченого в Палестині, де прийняли чернецтво. Теофан згодом був висвячений на пресвітера.

У період правління імператора Лева V Вірменина (813–820), який активно підтримував іконоборчу єресь, патріарх Єрусалимський відправив братів до Константинополя для захисту православного вчення. Там вони відкрито виступили на захист шанування святих ікон. У відповідь на їхню позицію імператор наказав бичувати братів і вислати їх у заслання. Зокрема, Феофану розпеченими голками на обличчі були написані образливі вірші, що дало йому прізвисько “Начертанний”.

Після відновлення іконошанування у 843 році, Теофан повернувся з заслання та був обраний єпископом Нікейським. Він активно сприяв розвитку церковної гімнографії, написавши близько 150 канонів, серед яких особливо виділяється канон на захист святих ікон. Його твори стали важливою частиною православного богослужбового життя.

Преподобний Теофан Сповідник відзначався глибокою вірою, мужністю та відданістю православному вченню. Його життя стало прикладом стійкості перед обличчям гонінь та відданості Христу. Він упокоївся в Господі близько 850 року.

Прикмети 11 жовтня

Народні прикмети 11 жовтня / © unsplash.com

Якщо листя дуба вже опало, зима буде суворою.

Туман вранці — до дощу протягом кількох днів.

Якщо гуси летять високо, погода буде теплою; якщо низько — до вітру та дощу.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, 11 жовтня не можна ледарювати: неробство вважають великим гріхом, бо святий Филип завжди був невтомним у своїй праці. Домівку слід тримати в ладі — безлад приносить втрати, зокрема фінансові. Будьте обережними із гострими предметами, щоб не поранитися. А всі заплановані справи краще виконати саме цього дня, бо відкладені вони стануть значно важчими або взагалі можуть не здійснитися.

Що можна робити завтра

Святому Феофану звертаються в молитві, просячи про зміцнення тіла та душі, а також захист від будь-якого зла. До апостола Филипа люди звертаються тоді, коли стикаються зі складними або заплутаними життєвими ситуаціями.