Церковне свято 12 березня / © unsplash.com

Завтра, 12 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського. Теофан народився у Царгороді (Константинополі) близько 752 року у знатній і благочестивій родині. Його батько був родичем візантійського імператора Лева Ісаврійського, що дозволило юнакові зрости при імператорському дворі.

Спершу Теофан обіймав високі придворні посади, та глибоке християнське бажання поставити Бога понад усім привело його до відмови від мирського життя. Навіть у шлюбі з благочестивою дружиною він умовив її жити в подружній чистоті, як брата й сестру, щоб разом прагнути до монашого покликання.

Після смерті батьків Теофан і його дружина розійшлися до різних монастирів: вона стала монахинею, а він прийняв чернецтво. Теофан спочатку жив у відлюдних монастирях у горах Сигріани (Мала Азія), де здобув духовну мудрість і досвід подвижництва.

Згодом він заснував ігуменський монастир у Сигріані, відомий як обитель «Великого Поселення», та керував ним з глибокою смиренністю й працею. Бог наділив його даром чудотворення: святий зціляв хворих і здобував славу як молитвеник і наставник для багатьох.

787 року Теофана запрошено на Сьомий Вселенський собор у Нікеї, де утверджувалась шанування святих ікон і засуджувалася іконоборча єресь. Незважаючи на свій аскетичний вигляд і простоту, він демонстрував глибоку богословську переконаність у правді віри.

Пізніше, під час нового розгортання іконоборства при імператорі Леві Вірмени­ні (813–820), Теофана примушували відректися від іконопочитання. Не зрадивши істині, він був заарештований та ув’язнений. Його монастир був зруйнований, а сам він зазнавав мук і принижень.

Після двох років ув’язнення святого вигнали у вигнання на острів Самотракію. Там, вже виснажений стражданнями, він прожив лише кілька тижнів (за одними даними 23 дні), після чого мирно відійшов до Господа, отримавши вінці вірності й мучеництва за істину Христову.

Церковне свято 12 березня — день пам’яті святого Григорія, Папи

У молодості Григорій успішно служив у державних посадах і здобув репутацію мудрого та відповідального адміністратора. Близько 574 року він відмовився від світської кар’єри й перетворив власний палац на Целії на монастир святого Андрія, став ченцем та присвятив себе аскетичному життю, молитві та благодійності.

Монашество повністю сформувало його духовний світогляд і підготувало до подальшого служіння Церкві. Саме в монастирі він поглибив знання Святого Письма та отців Церкви, займався написанням духовних творів і вихованням братії.

590 року Григорія обрали Папою Римським — 64‑м єпископом Риму. Хоча він спершу вагався прийняти цей уряд, його служіння стало переломним в історії папства.

Григорій також відомий як автор численних повчань, листів і духовних творів, у тому числі «Пастирського правила» (Regula Pastoralis), у якому виклав основи турботи про Христову паству та духовну опіку над вірними.

Святий Григорій Великий помер 12 березня 604 року та був канонізований святою Церквою.

Прикмети 12 березня

Народні прикмети 12 березня / © unsplash.com

Туман опустився низько — скоро буде сонячна погода.

На вербі з’явилися бруньки — чекайте на багатий врожай.

Якщо 12 березня йде дощ, то очікується мокре літо.

Що завтра не можна робити

Цього дня не рекомендується позичати гроші — існує великий ризик втратити фінансову стабільність. Також не варто приймати подарунки без жодного відплатного жесту: навіть символічна монета вважається обов’язковою відповіддю за будь-яку отриману річ. Народні спостереження також радять не засиджуватися довго в ліжку — надмірний сон у цей день нібито може накликати невдачі на весь рік.

Що можна робити завтра

Перед іконою святителя Григорія звертаються з молитвами за здобуття знань і мудрості, особливо ті, хто пов’язаний з політикою чи державним управлінням. Святий Григорій допомагає приймати виважені рішення, а також є покровителем усіх чоловіків з ім’ям Григорій.