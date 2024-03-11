12 березня — яке церковне свято, чому заборонено довго ніжитися в ліжку і розпускати плітки

Завтра, 12 березня, в православному календарі день пам’яті преподобного Феофана Сповідника. Візантійський чернець, богослов і літописець. Він народився у Константинополі і належав до вищої константинопольської знаті. Його батько був префектом Егейських островів та родичем грецького імператора Костянтина Копроніма. Феофан одружився з Іриною, і разом вони жили у непорушній чистоті.

Пізніше Феофан став ченцем Сігріанського монастиря. Він був прихильником іконопоклоніння та взяв участь у Другому Нікейському соборі, де захищав його. Між 810 і 814 роками, за запрошенням друга, відомого хроніста Георгія Сінкела, Феофан написав свою головну роботу — "Хронографію". Цей твір є серією анналів візантійської, арабської та римської історії, охоплюючи період від 284 до 813 року. У ньому містяться цінні відомості про племена аварів, гунів і слов’ян, а також опис подій VIII — початку IX століття, зроблений за власними спостереженнями Феофана Сповідника.

Церковне свято 12 березня — день пам'яті святителя Григорія Двоєслова, Папи Римського

Григорій Двоєслов народився в Римі близько 540 року. Його сім’я належала до стародавнього патриціанського роду, в якому були християни. Його прадід Папа Римський Фелікс III, а мати Сильвія також є святою. Григорій вступив до монастиря як простий чернець. Пізніше, він був призначений першим секретарем Папи Пелагія II.

Григорій відомий своєю роллю в боротьбі з єресю Трьох розділів. Він також відстоював погляд, що після воскресіння душі отримають тіла, аргументуючи це тілесністю воскреслого Ісуса Христа. Його трактат був засуджений до спалення.

Григорій справив найбільший вплив на церкву раннього Середньовіччя. Він визнаний доктором церкви і є одним із чотирьох великих латинських отців церкви поряд з Амвросієм, Августином і Єронімом. Його вшановують католицька і православна церкви, а також англіканське співтовариство.

Прикмети 12 березня

Народні прикмети 12 березня / Фото: Pexels

Туман вказує, що скоро задощитиме.

Вже прийшла справжня весна — влітку буде багато дощів.

Іній на деревах — до дощового червня.

Що завтра не можна робити

Цього дня існувала особлива заборона на сварки, особливо з використанням лайливих слів. Вважалося, що це принесе у життя людини одні негаразди і бруд. Не дозволялося довго ніжитися в ліжку, тому що матеріальне положення погіршиться. А також заборонялося розпускати плітки, адже це "каралося" бідами і хворобами.

Що можна робити завтра

Цей день вважався особливим для коней, а тому власники цих тварин обов'язково доглядали за ними і напували "срібною" водою — тією, в якій довгий час перебувала будь-яка срібна річ. Вважалося, що завдяки такій рідині тварина не буде хворіти цілий рік, стане витривалою та міцною.

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