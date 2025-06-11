Церковне свято 12 червня / © Unsplash

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Завтра, 12 червня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського. Онуфрій народився в Єгипті і вже з ранніх років прагнув самотності і духовного розвитку. Він отримав чернечий постриг в одному з монастирів, але прагнув до досконалішого способу життя. Тому пішов жити до пустелі без жодної підтримки ззовні. Там він провів у пості та молитві 60 років.

Преподобного виявив інший сподвижник, преподобний Пафнутій, який мандрував пустелею за благословенням Божим. Старець розповів Пафнутію про своє життя, а наступного дня спочив в мирі. Пафнутій поховав його тіло, а пізніше розповів про духовні одкровення, які почув від преподобного.

Петро Афонський є одним з перших і найшанованіших самітників гори Афон. Саме він започаткував тут чернече життя. Святий народився у родині візантійської знаті, молоді роки провів на службі. Потрапив у полон до сарацинів, з якого дивом втік за допомогою святителя Миколая Чудотворця.

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Після звільнення з полону він звернувся до папи Римського, щоб той постриг його в ченці. Згодом, залишивши всі земні турботи, оселився на святій горі Афон, де безмовно постував і молився протягом 50 років. Під кінець свого життя після отриманого одкровення Петро прийняв до себе ще одного монаха, якому відкрив всі подробиці свого подвижницького життя.

Прикмети 12 червня

Народні прикмети 12 червня / © unsplash.com

Багато роси цього дня — до великого урожаю.

Вранці побачити веселку до тривалих дощів.

Сильний вітер — чекайте на буремний липень.

Що завтра не можна робити

Дуже важливо 12 червня утриматися від носіння одягу чорного кольору, інакше ви можете відігнати від себе позитивні моменти життя. Також не слід позичати сіль — з нею віддасте власний добробут.

Що можна робити завтра

За народними повір’ями, це сприятливий день для риболовлі. Після цього обов’язково варять юшку, яка символічно вказує на зв’язок людини і природи. Смакуючи останню ложку страви, потрібно загадати бажання, яке, за прикметами, неодмінно збудеться.