Церковне свято 12 червня / © pexels.com

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Завтра, 12 червня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського. Преподобний Онуфрій Великий належить до найвідоміших єгипетських пустельників IV століття. Його життя пов’язане з Фіваїдською пустелею — місцем, де зароджувалося християнське чернецтво.

За переданням, Онуфрій спочатку виховувався в монастирі, але згодом залишив спільножитійний устрій, обравши сувору самітність. Він пішов у глиб пустелі, де провів десятки років у повній ізоляції, присвячуючи себе молитві, посту та богоспогляданню.

Його життя стало прикладом крайнього аскетизму: одяг з пальмового листя або повна нагота, харчування лише тим, що приносила пустеля, і постійна молитва як єдина опора існування. За житієм, лише раз на рік його відвідував інший пустельник, преподобний Пафнутій, який і записав розповідь про його подвиг.

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Онуфрій символізує духовну свободу від світу, де головною цінністю стає не тілесне виживання, а єднання з Богом. Його образ став уособленням пустельницької святості та повного довірення Божому промислу.

Преподобний Петро Атонський жив у VIII столітті та пов’язаний із традицією чернецтва на Афоні. Його життя відоме завдяки переходу від світського існування до суворого аскетичного подвигу.

За переказами, Петро був військовим або людиною при владі, однак під час полону пережив глибоке духовне прозріння. Він звернувся з молитвою до святителя Миколая, і після чудесного визволення вирішив повністю присвятити своє життя Богові.

Відмовившись від світських благ, Петро пішов на Святу Гору Афон, де став одним із перших пустельників цього священного місця. Там він жив у суворій самотності, пості, безперервній молитві та духовній боротьбі з помислами.

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Його життя стало прикладом того, як навіть людина зі світу війни та влади може змінити своє існування через покаяння та віру. Петро Атонський вважається одним із духовних основоположників афонського чернецтва.

Прикмети 12 червня

Народні прикмети 12 червня / © pexels.com

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Вранці багато роси — до ясної погоди найближчим часом.

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