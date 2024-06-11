12 червня — яке церковне свято, чому потрібно готувати юшку і заборонено лягати спати до півночі

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 12 червня, в православному календарі день пам’яті преподобного Онуфрія Великого. Єгипетський ранньо-християнський пустельник, один з Отців Церкви, святий. Він жив у єгипетській пустелі у IV столітті. Його життя було віддане самотньому життю, сповненому спілкуванням з Богом.

Онуфрій віддавався молитві, посту та медитації в пустелі. Його волосся та борода виростали до неймовірних розмірів, а волосся було біле, як сніг. За легендою, Ангел Хоронитель приносив Онуфрію їжу та воду, і навіть виріс пальмовий гай, що давав фініки та воду.

Онуфрій віддавався молитві та медитації, а його серце було сповнене Божої любові та милості.

Церковне свято 12 червня — день пам'яті преподобного Петра Атонського

Він жив у єгипетській пустелі у VII столітті. Святий Петро родом був греком і служив в армії. Проте він відчув внутрішнє покликання до пустелі та монашого життя.

Під час одного з військових походів Петро потрапив у полон до арабів і був ув'язнений у Сирії. У полоні він провів багато років, піддаючись різноманітним випробуванням і стражданням. За легендою, він молився до святого Миколая Чудотворця, просячи про звільнення. Одного разу святий Миколай явився йому у видінні, зміцнив його дух і сказав, що він буде звільнений.

Чудо відбулося, коли з'явився святий Іоанн Богослов і вивів Петра з в'язниці. Після цього Петро вирушив до Риму, де зустрівся з Папою і отримав благословення на подальше аскетичне життя. Після звільнення Петро вирішив присвятити своє життя самотній молитві та аскезі. Він вирушив на святу гору Атон, яка на той час вже була відома як місце відлюдників і монахів. Там він оселився в одній з печер і провів решту свого життя у суворій самоті, постійній молитві і пості. За переказами, він прожив на Афоні близько 53 років.

Прикмети 12 червня

Народні прикмети 12 червня / Фото: Unsplash

На рослинах багато роси — чекайте на велику кількість дощів влітку.

Хмари з'явилися з західної сторони — є велика ймовірність граду.

Ясна погода до великого урожаю.

Що завтра не можна робити

Наші предки намагалися не лягати спати до півночі, адже вірили, що якщо заснути раніше цього часу, то все задумане, особливо плани на майбутнє, не здійсниться. Також намагалися не носити цього дня одяг чорного кольору, щоб не накликати на себе біди.

Що можна робити завтра

Цього дня наші пращури завжди йшли на риболовлю, а пізніше готували з риби юшку. Традиційно садили на городі пізні овочі, зокрема, капусту чи огірки. Вважалося, що від цього дня починається спекотне літо.

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