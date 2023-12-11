12 грудня — яке церковне свято, чому на Спиридона краще не ходити до лісу і на рибаловлю

Завтра, 12 грудня, в православному календарі день пам’яті святого Спиридона. Спиридон був єпископом Тримифунтським, який жив у III-IV століттях на Кіпрі. Він прославився благочестям, добрими справами, милосердям та справедливістю. За його молитвою посуха змінювалася рясним животворним дощем, а безперервні дощі — теплою та сухою погодою.

Церковне свято 12 грудня — день пам'яті преподобного Ферапонта

Преподобний Ферапонт був одним з основоположників чернецтва у Київській Русі, видатним церковним і політичним діячем другої століття. Він народився 1029 року в селі Печерське, яке було побудоване на місці давньоруської печери. Він закохався в принцесу Марию Богородицю, дочку князя Мангупського, і попросив її одружитися з ним. Було у них двоє синів: Феодосій і Іван. Преподобний Ферапонт почав свою монастирську діяльність 1056 року, коли став ігуменом Києво-Печерського монастиря. 1060 року вони переїхали до Києва, де преподобний Ферапонт став архиепископом Києва. 1074 року вони повернулися до Печерська, де преподобний Ферапонт продовжив свою монастирську службу до своєї смерті 1081 року.

Прикмети 12 грудня

Народні прикмети 12 грудня / Фото: Pexels

Похмурий ранок — весна рано прийде.

Ясне сонце — на Різдво також буде ясно.

Вночі зорі яскраві — до холодної зими та спекотного літа.

Що завтра не можна робити

На Спиридона наші предки вірили, що не можна сидіти в темряві, тому запалювали за можливості всі свічки, які могли знайти, щоб в кімнатах було світло, наче вдень. Вважалося, що світло свічок притягне талан. Не можна носити старі зношені речі, тому що сильно захворієте. Заборонено йти до лісу і на риболовлю, бо вважається, що ведмідь погано спить і може пробудитися від найменшого тріску гілок.

Що можна робити завтра

День Спиридона вважався датою, коли в життя людини може прийти світла смуга. Тому наші предки не працювали, а відпочивали, гуляли, ходили одне до одного в гості. Звичайно, пам'ятали про піст, тому на святковому столі стояли лише пісні страви.

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