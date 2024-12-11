12 грудня — яке церковне свято, зробіть одну річ, щоб вберегти свої спокій та здоров'я

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 12 грудня, в православному календарі день пам’яті святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського. Святий Спиридон народився в III столітті в Трімитії (на Кіпрі) в сім'ї простих, але благочестивих людей. Його батьки виховали його в християнському благочесті, і він сам від раннього віку ирізнявся святістю життя та богобоязливістю. Спиридон був землеробом до свого призначення на єпископство, і його характер був простим та смиренним, з глибоким почуттям віри і турботою про потреби свого народу.

Благочестя Спиридона було визнано, і він був обраний на єпископа Трімитії. Спиридон був знаменитий своєю духовною мудрістю, добротою, благодаттю і чудесами. Відомо, що він проводив велику частину свого часу, турбуючись про бідних і потребуючих, проповідував Христа і звершував див.

Спиридон став відомий в історії Церкви також завдяки своїй участі в Першому Вселенському Соборі в Нікеї 325 року. Цей собор був скликаний імператором Костянтином Великим для розв'язання спірного питання про єресь аріанства, яке заперечувало божественність Ісуса Христа. Спиридон, виступаючи на цьому Соборі, особливо відзначився своєю мудрістю та глибокою вірою.

Є один відомий епізод з цього Собору, що стосується святого Спиридона. Під час суперечок між єпископами Спиридон, щоб продемонструвати єдність Святої Тройці, взяв цеглу, зтиснув її в руках, і з'явилися три потоки: один гарячий, один холодний і один теплий. Він сказав, що це символізує єдність трьох осіб Божих: Отця, Сина і Святого Духа.

Святий Спиридон прославився численними чудесами, що стали його спадщиною. Він лікував хворих, допомагав бідним, і навіть здійснював дива над природними стихіями. Його часто згадують за такі акти чудесної допомоги, як заступництво для землеробів, загоєння хвороб і спасіння від стихійних лих.

Один із найбільш відомих випадків — це його чудесне зцілення молода жінка, яка була прикута до ліжка з важким недугом. Спиридон, простягнувши до неї руки і молячись, зцілив її на місці.

Святий Спиридон відзначався великою скромністю і смиренним ставленням до свого служіння. Він не шукав слави і був відомий своєю готовністю служити людям без очікування нагороди. Він помер мирно, оточений благословеннями і шануванням його громади.

Його святість і життя є прикладом служіння Богу і людям через смирення, віру і доброту.

Прикмети 12 грудня

Народні прикмети 12 грудня / Фото: Unsplash

Яскраві зірки на небі — чекайте на похолодання.

Вранці небо має червоний відтінок — весь грудень буде ясна погода.

Заметіль вранці — така погода протримається сім днів.

Що завтра не можна робити

Не варто, за народними прикметами, носити цього дня старі речі, вони притягнуть в ваше життя невдачі та злидні. Також не слід вирушати в далеку дорогу — нічого путнього з цього не вийде.

Що можна робити завтра

Помоліться святителю Спиридону про здоров'я своїх дітей, близьких. Він вважається покровителем тих, кого несправедливо звинуватили. Також він допомагає вберегти від зайвих тривог. Щоб прогнати з життя неспокій і злидні, обов'язково відчиніть вдень вікна.

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