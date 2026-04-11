Завтра, 12 квітня, в православному календарі Великдень. Свято не має фіксованої дати — його визначають за юліанським або григоріанським календарем в залежності від конфесії, зазвичай у період весняного повного місяця після весняного рівнодення. Це робить Великдень рухомим святом, що щороку припадає на різні дні березня чи квітня.

Традиції Великодня багатогранні. Вони включають весняне прибирання дому, підготовку святкового столу, фарбування яєць, випікання пасок та святкові богослужіння. Кожен символ має глибокий духовний зміст: яйце — знак нового життя, паска — символ Христового тіла, а вогонь і свічки — світла Воскресіння.

Для вірян Великдень — це час духовного оновлення, милосердя та родинної єдності. Він нагадує про те, що навіть у темні часи життя завжди переможе смерть, а добро і любов сильніші за всі випробування.

Церковне свято 12 квітня — день пам’яті преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського

Преподобний Василій жив у VIII столітті в Парії, стародавньому місті в Малій Мізії (на узбережжі Геллеспонту). Саме тут, завдяки своїй доброчесності, благочестивому життю та глибокій духовності, він був обраний місцевими жителями на єпископську кафедру. Його обрали не за родовитість чи посадові привілеї, а за щиру любов до Бога і ревну опіку над духовним добробутом пастви.

Найважливішим випробуванням у житті преподобного Василія стала іконоборча єресь — масштабна криза, що охопила Візантійську імперію в VIII столітті. Вона полягала у запереченні шанування святих ікон і прагненні їх знищити під тиском імператорської влади. На Соборі 754 року, скликаному за правління імператора Костянтина V Копроніма, було винесено ухвалу про ліквідацію ікон, яку пропонували підписати всім єпископам. Преподобний Василій рішуче відмовився поставити свій підпис під цією постановою, тим самим відстоюючи священну традицію Церкви.

Святий Василій не лише відмовився підписувати рішення, що суперечили Православ’ю, але й повністю уникав спілкування з єретиками — не дозволяв їм діяти в межах своєї єпархії та охороняв паству від впливу хибних вчень. За свою непохитну віру він зазнав переслідувань, голоду, позбавлень і переміщень у пошуках безпеки, позаяк іконоборці постійно чинили тиск на вірних пастирів.

Прикмети 12 квітня

Почути грім на затяжні дощі.

В небі літає багато граків — чекайте не потепління.

Ніч йде цілу ніч, але вранці не видно роси — найближчими днями дощитиме.

Що завтра не можна робити

12 квітня не рекомендують без особливої потреби йти до лісу — стародавні вірування попереджають про можливу зустріч із ведмедем, що щойно вийшов із барлоги. Не варто виходити з дому в брудному або нерозчистеному одязі: кажуть, що це може притягнути неприємності, хвороби та постійні клопоти.

Що можна робити завтра

Цього дня православні звертаються у молитві до святого Василя. Його просять дарувати силу та мужність, захищати від хвороб і підтримувати у духовних і життєвих випробуваннях.