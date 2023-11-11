12 листопада — яке церковне свято, чому дівчатам не варто купувати нові підбори

Завтра, 12 листопада, в православному календарі день пам’яті патріарха Іоана Милостивого. Іоан Милостивий був патріархом Александрії в першій половині VII століття. Він народився на Кіпрі в заможній і благочестивій родині. Після смерті своєї дружини і дітей, він почав жити аскетично і дбати про бідних. Він був обраний на патріарший престол за волею народу і затверджений імператором Іраклієм. Як патріарх, він продовжував свою благодійну діяльність, роздаючи все своє майно жебракам, надаючи притулок і допомогу потребуючим, викуповуючи полонених. Він також боровся з єресю монофізитів і навертав багатьох до християнської віри своїми красномовними проповідями і чудесами. Коли перси загрожували Александрії, він відправився в Константинополь просити допомоги від імператора, але помер у своєму рідному місті Аматус на Кіпрі близько 619 року.

Прикмети 12 листопада

Народні прикмети 12 листопада / Фото: Pexels

Йде сніг чи дощ — чекайте на відлигу.

Морозний день означає, що весна прийде рано.

Хмари пливуть низько — до похолодання.

Що завтра не можна робити

Цього дня дуже важливо не відмовляти в допомозі, інакше дуже скоро вам доведеться самим вирішувати проблеми. Наші предки вірили, що незаміжнім дівчатам краще не проводити вечір в компанії подруг, бо можна засидітися в дівках. А ще існувала заборона на купівлю підборів незаміжніми дівчатами, тому що сімейне життя може не скластися.

Що можна робити завтра

Наші предки намагалися цього дня творити добро, але не через благословення зверху, а від душі. Лише в такому разі всі діла повернуться до вас сторицею. День також вважався сприятливим для здійснення покупок, вірили, що річ прослужить довго.

Читайте також: