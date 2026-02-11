Церковне свято 12 лютого / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 12 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Мелетія, архієпископа Антіохійського. Мелетій народився у Мелітині, в Малій Вірменії, в набожній родині. Вже з молодих років він вирізнявся благочестям та освіченістю, що передбачало його майбутню духовну кар’єру. Деталі його раннього життя збереглися лише частково, але відомо, що він прагнув служити Богу та Церкві ще до того, як став єпископом.

Першим його єпископським престолом стала кафедра в Севастії (Вірменія) близько 357 року, але через конфлікти серед духовенства його перебування там було нетривким. 360 року Мелетія обрали архієпископом Антіохії — одного з найважливіших центрів християнства того часу. Його обрання припало на період гострої боротьби з аріанством, і новий архієрей відразу опинився в епіцентрі богословських суперечок.

Імператор Констанцій II підтримував аріанське вчення, тому Мелетій був вигнаний майже одразу після обрання. У його відсутність на кафедру поставили аріанського єпископа, що призвело до внутрішнього розколу серед православних. Святий пережив кілька періодів заслання, протягом яких залишався вірним Нікейському символу віри, незважаючи на політичний і церковний тиск.

Після смерті Констанція Мелетій повернувся до Антіохії завдяки імператору Йовіану, а згодом — за правління імператора Граціана та Феодосія Великого остаточно утвердився на престолі. Він активно проповідував православну віру, писав богословські трактати, особливо про єдність і рівність Осіб Пресвятої Трійці, і підтримував молодих подвижників Церкви. Серед його духовних учнів були такі великі святі, як Василій Великий та Іван Золотоустий.

381 року Мелетій взяв участь у Першому Вселенському Соборі в Константинополі, де остаточно затвердили Нікейський символ віри та засудили аріанство. Саме під час цього собору він спокійно відійшов у вічність, залишивши по собі приклад непохитної віри і духовної стійкості.

Прикмети 12 лютого

Ясне небо — чекайте на теплу та раннью весну.

Південний вітер — тепло наближається.

Пташки співають рано — весна буде теплою і ранньою.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, цей день не підходить для початку нових справ чи планування майбутнього — будь-які починання вважаються марними і не принесуть бажаного результату. Краще відкласти великі рішення та важливі проєкти на інший час.

Що можна робити завтра

У православній традиції 12 лютого присвячено пам’яті святителя Мелетія. До нього звертаються з молитвами про зцілення та духовне оздоровлення. Також цього дня прийнято готувати рибні страви, які вважаються символом добробуту та достатку. За народними повір’ями, ніч проти 12 лютого особлива для снів — вони можуть бути віщими й пророчими, тож варто приділити увагу тому, що сниться.