Церковне свято 12 липня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 12 липня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Прокла та Іларія. Їхнє мучеництво відбулося за часів правління імператора Траяна Деція або, за іншими версіями, за Діоклетіана, в період жорстоких гонінь на християн. Водночас точна дата і місце смерті святих варіюються в різних джерелах, але переважно події відносять до міста Калаполіс (Калліополь) у Малій Азії (сучасна Туреччина).

Прокл був щирим християнином, який відкрито сповідував свою віру. За це його схопили. На допиті він твердо відмовився поклонитися язичницьким богам, що було рівнозначно смертному вироку. Його піддали жорстоким катуванням: били, шматували тіло, але він залишився непохитним.

Коли його вели на страту, він молився вголос, дякуючи Богові за можливість постраждати за Христа.

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Іларій був небожем Прокла або його близьким другом. Побачивши страждання Прокла, він голосно визнав себе християнином і засвідчив свою готовність розділити мученицьку смерть. Його також схопили й кинули у в’язницю. Після катувань його стратили: Іларія посікли мечем, так само, як і Прокла.

Церковне свято 12 липня — день пам’яті святого преподобного Михаїла Малеїна

Святий Михаїл народився близько 894 року в Каппадокії (Мала Азія, нині територія Туреччини) в знатній і благочестивій візантійській родині. Його ім’я при народженні — Євсевій (Евсевій). Він був родичем імператора Льва VI Філософа, що відкривало йому блискучу кар’єру при дворі. Але замість слави, почестей і влади він обрав чернецтво.

У юному віці Євсевій вирушив на гору Кімула в малоазійській області Витиния, неподалік від знаменитої гори Олімп (Олімп Віфінський), яка була духовним центром монашого життя. Там він постригся в монахи з іменем Михаїл і оселився в одному з монастирів.

Згодом Михаїл почав подвизатися у суворому усамітненні, жив у печері, практикував мовчання, молитву, стриманість і цілковите відречення від світу.

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Його благочестя, мудрість і дар зцілення прославили його серед ченців. Згодом навколо нього зібралися учні, і він заснував монастир на горі Кімула, ставши ігуменом (настоятелем).

Особливо важливим є те, що преподобний Михаїл Малеїн став духовним отцем і наставником святого Афанасія Афонського — одного з найвідоміших ченців і засновника Великої Лаври на Афоні. Саме під духовним керівництвом Михаїла Афанасій (у мирі — Афанасій Трілліан) пройшов школу пустельницького життя і зрозумів силу безмовності та молитви.

Преподобний Михаїл прожив довге подвижницьке життя, і перед своєю смертю передбачив свою кончину. Помер у глибокій старості близько 962 року (деякі джерела подають 961 чи 963 рік), залишивши по собі спогади як про великого святого, вчителя і стовпа православ’я.

Прикмети 12 липня

Народні прикмети 12 липня / © unsplash.com

Якщо день ясний і сухий — осінь буде теплою й сухою.

Гроза цього дня — дощі й бурі в серпні.

Якщо вранці роса рясна — день буде ясний.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще уникати виснажливої праці — кажуть, можна накликати на себе біду. Злі слова, кинуті у гніві, повернуться до тебе з новою силою. Сварки — як двері для нещасть: відкриєш — і вже не зачинити. А сльози, пролиті нині, можуть залишити відбиток у серці на цілий рік.

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Що можна робити завтра

У народі вірили: саме цього дня ранкова роса наповнюється особливою силою. Щоб зберегти молодість, здоров’я та природну вроду на довгі роки, ще до сходу сонця жінки виходили на траву — вмивалися росою, ніби змиваючи втому й вбираючи життєву енергію природи.