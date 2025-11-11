ТСН у соціальних мережах

12 листопада — яке церковне свято, що цього дня краще не купувати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Церковне свято 12 листопада

Церковне свято 12 листопада / © Pixabay

Завтра, 12 листопада, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького. Іван Кунцевич народився близько 1580 року у Володимирі-Волинському, у заможній, глибоко релігійній родині православних міщан. Від юних літ він виявляв надзвичайну схильність до духовного життя: уникав мирських розваг, багато молився, відзначався надзвичайною серйозністю і благочестям.

У Вільні, куди він приїхав на навчання та роботу, юнак відкрив для себе високу традицію візантійського чернецтва й одночасно — духовно-суспільні виклики, що постали після укладення Берестейської унії 1596 року.

1604 року Іван вступив до Свято-Троїцького монастиря у Вільні й прийняв чернече ім’я Йосафат. Цей етап став визначальним для формування його духовного профілю: суворе аскетичне життя, бездоганна дисципліна, виняткова працездатність і глибока любов до східної літургійної традиції.

1617 року Йосафат був призначений архієпископом Полоцьким, Вітебським і Мстиславським. Це була територія, де напруження між прихильниками й противниками Унії було найбільш гострим. Йосафат ніколи не відступав від східного обряду і послідовно обстоював рівність східної та західної традицій у єдиній Католицькій Церкві.

Йосафат здобув велику прихильність простого люду, але викликав різку ворожість частини політичних і церковних кіл, які сприймали його діяльність як загрозу власному впливу. Ворожа пропаганда зображала архієпископа як “насаджувача Унії”, хоча він діяв шляхом мирного переконання і відкритого діалогу.

Кульмінацією напруження стали події 12 листопада 1623 року у Вітебську. Коли архієпископ прибув туди з візитацією, натовп, підбурений місцевими противниками Унії, вдерся до дому, де він перебував. Йосафат зустрів нападників з молитвою та закликом до миру. Однак його було жорстоко побито, розстріляно та добито ударами сокир.

Прикмети 12 листопада

Народні прикмети 12 листопада / © unsplash.com

Народні прикмети 12 листопада / © unsplash.com

  • Якщо 12 листопада теплий день — зима буде м’якою.

  • Сильний вітер 12 листопада — зима буде з заметілями.

  • Ясна погода до обіду й хмарна ввечері — до наближення холодного фронту.

Що завтра не можна робити

За народними уявленнями, цього дня слід утриматися від купівлі нового взуття — вважалося, що такий закуп може накликати негаразди в особистому житті. Також не рекомендували вирушати в далекі подорожі, аби не накликати на себе дороги труднощів.

Що можна робити завтра

Цього дня віряни звертаються з молитвами, благаючи про міцне здоров’я й добру долю для своїх дітей.

