12 лютого — яке церковне свято, чому краще не займатися рукоділлям цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 12 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Мелетія, архієпископа Антіохійського. Мелетій народився у Вірменії (точна дата невідома) і ще від молодих років відзначався благочестям, мудрістю та лагідністю. Він був відомий як знавець Святого Письма і прихильник Нікейського символу віри, який проголошував православне вчення про Святу Трійцю.

357 року його висвятили на єпископа малоазійського міста Севастії. Однак через суперечки серед християн місцеве духовенство та миряни не змогли прийняти його єпископство, і він змушений був залишити місто. 360 року після смерті архієпископа Антіохійського в Антіохії (сучасна Сирія) почалися серйозні суперечки щодо того, хто має очолити кафедру. Це був період боротьби між православними християнами (які дотримувалися Нікейського символу віри) та аріанами (які заперечували рівність Ісуса Христа з Богом Отцем).

Мелетія обрали архієпископом як компромісну фігуру, сподіваючись, що він об’єднає громаду. Однак після того, як він відкрито сповідував православне вчення і визнав Сина Божого рівним Отцю, його майже одразу відправили у заслання.

Його вигнання неодноразово повторювалося:

Вигнаний імператором-аріанином Констанцієм II (361 р.).

Повернувся за імператора Юліана Відступника (363 р.), але після його смерті знову був засланий за імператора Валента (366 р.).

Останнє вигнання закінчилося після приходу до влади імператора Феодосія Великого, який підтримував православ’я.

381 року святий Мелетій очолив Другий Вселенський собор у Константинополі, де було підтверджено Нікейський символ віри та викрито єресь аріанства. Однак він не дожив до завершення собору — помер у Константинополі того ж року. Його поховали з великою пошаною, а згодом мощі перенесли до Антіохії.

Прикмети 12 лютого

Народні прикмети 12 лютого / Фото: Unsplash

Теплий і сонячний день вказує, що весна прийде рано.

Сніжить або вітряно — потепління ще не буде.

Морозний день — до тривалої і холодної зими.

Що завтра не можна робити

Святий Мелетій був відомий своєю лагідністю, тому цей день вважався несприятливим для конфліктів. Люди уникали сварок, щоб не накликати на себе негаразди. Існувало повір’я, що того, хто займеться рукоділлям, будуть переслідувати невдачі або проблеми з очима. Вважалося, що гроші, позичені на Мелетія, «підуть» з дому разом із добробутом. Люди вірили, що ледачі в цей день ризикують "замерзнути душею" — стати байдужими до життя.

Що можна робити завтра

Цей період вважався перехідним, коли господарі починали готувати реманент до весняних польових робіт: чистили, лагодили, змащували вози та плуги. Вважався сприятливим днем для ремонту оселі або хоча б генерального прибирання. Особливо добре було починати білувати стіни або лагодити дах, щоб до дому прийшло оновлення.

Читайте також: