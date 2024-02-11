12 лютого — яке церковне свято, не починайте нових справ і не відправляйтесь у подорожі

Завтра, 12 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Мелетія. Святий Мелетій Антіохійський був вірменським святителем, який жив у IV столітті. Він був єпископом Севастії, а потім архієпископом Антіохії, де він захищав православну віру від аріанської єресі. Він також був головою Синоду східних єпископів у Константинополі 381 року, де він помер несподівано.

Прикмети 12 лютого

Народні прикмети 12 лютого / Фото: Pexels

Чим холодніший день, тим теплішим буде березень.

Багато бурульок означає, що влітку буде урожай овочів.

Снігопад та туман до дощового літа.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна починати нових справ чи відправлятися у довготривалі подорожі. З цього не вийде нічого хорошого. Також забороняється думати про погане, лихословити. Інакше накличете на себе біду.

Що можна робити завтра

За традицією наших предків на стіл цього дня ставилися лише страви з риби. Вірили, якщо дотриматися правила, тоді в родині завжди буде достаток. Також намагалися поприбирати в оселі, особливо, якщо чекали на гостей.

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