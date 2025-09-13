12 рослин, які категорично не можна обрізати восени: поради садівників

Троянди / © ТСН

Реклама

Осінь здається зручним часом для того, щоб підготувати сад до зими та обрізати кущі чи багаторічники. Проте фахівці наголошують: не всі рослини добре переносять обрізку в цей період. Деякі культури вже формують квіткові бруньки на наступний рік, інші потребують збереження старих пагонів як природного захисту від морозів. Передчасне обрізання може призвести до втрати цвітіння або ослаблення рослин.

Про це повідомило видання Martha Stewart.

Нижче наведено перелік рослин, які садівники радять залишити до весни:

Реклама

Троянди. У холодний сезон їхні тканини стають вразливими. Осіння обрізка відкриває рослину до морозів, що може спричинити значні пошкодження. Обрізати слід лише навесні, після підвищення температури.

Азалії. Восени ці вічнозелені рослини формують бруньки на наступний рік. Якщо зрізати пагони, квітів навесні вже не буде. Крім того, осіннє обрізання провокує новий ріст, який не встигає зміцніти до холодів.

Соняшники. Хоча вони відцвітають після заморозків, садівники радять залишати стебла. Насіння слугує кормом для зимових птахів, а сухі рослини додають декоративності ландшафту.

Червоні гарячі покери (кніфофії). Ці теплолюбні рослини погано переносять холод. Старе листя та стебла допомагають захистити крону від морозів, тому обрізку варто відкласти до весни.

Бузок. Якщо обрізати його восени, зникнуть квіткові бруньки наступного року. Правильний час — одразу після закінчення весняного цвітіння, коли рослина ще має час відновитися.

Дуби. Їх не варто обрізати восени через ризик розвитку хвороби «в’янення дуба». Рекомендується лише позначати сухі гілки, щоб видалити їх пізніше — наприкінці зими.

Рододендрони. Подібно до азалій, вони формують бруньки на майбутнє цвітіння відразу після весни. Будь-яка осіння обрізка знищує ці зачатки.

Каріоптерис. Як дерев’янистий чагарник, він формує бруньки восени. Видалення пагонів призведе до відсутності квітів наступного сезону.

Гортензії з дубовим листям. Їхні квіти з’являються на старій деревині, яка сформувалася в попередньому році. Осіння обрізка знищує закладені бруньки.

Шавлія. Старі пагони виконують функцію ізоляції та захищають рослину взимку. Видалення пагонів підвищує ризик пошкодження холодом.

Півонії. Якщо обрізати занадто рано, вони втрачають частину енергії. Досвідчені садівники радять чекати до стійких мінусових температур.

Ехінацея. Хоча технічно її можна обрізати восени, багато фахівців рекомендують залишати стебла й насіннєві головки. Вони слугують їжею для птахів і прихистком для комах.

Таким чином, садівники закликають не поспішати з осінньою обрізкою. Для більшості цих культур безпечніше залишити пагони до весни, аби вони зберегли силу й забезпечили повне цвітіння наступного року.

Нагадаємо, вересень і жовтень створюють ідеальні умови для вкорінення дерев. Дізнайтеся, як правильно підготувати сад, щоб дерева успішно прижилися.