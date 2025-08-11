Церковне свято 12 серпня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 12 серпня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Фотія і Аникити. Аникита — християнин, лікар за професією. За поширеними джерелами, походив із Риму, але опинився в Малій Азії, де відкрито проповідував Христа. Аникита відкрито викривав поклоніння ідолам у Нікомідії, за що його схопили і привели на суд до самого імператора Діоклетіана. Під час допиту святий твердо визнав свою віру в Ісуса Христа.

Імператор намагався змусити Аникиту зректися віри через жорстокі тортури. За переказами, Бог багаторазово чудесним чином зцілював мученика і руйнував знаряддя тортур. Це вразило багатьох язичників. Племінник Аникити, Фотій, побачив ці дива і відкрито визнав себе християнином. Його теж кинули до в’язниці й піддали мукам. Обох знову і знову катували, але без успіху. Згідно з переказами, велика кількість язичників, вражених стійкістю і чудесами навколо мучеників, увірували в Христа. Деякі джерела кажуть про близько 500 людей, які прийняли мученицьку смерть разом з ними.

Прикмети 12 серпня

Народні прикмети 12 серпня / © unsplash.com

Якщо на Аникити сухо — осінь буде погожою.

Грім цього дня — до довгої теплої осені.

Хмарно або дощить — вересень буде дощовим.

Що завтра не можна робити

У народі вірили, що 12 серпня — день, коли тиша має особливу силу, тож від гучних бенкетів і веселощів краще утриматися: гамір може накликати негаразди. Цей день також не сприятливий для сватання — кажуть, що дівчина може відмовити, або ж весілля супроводжуватимуть прикрощі й суперечки. Особливо застерігали незаміжніх: не можна просто пройти повз церкву — інакше шлюб довго не складеться. Навпаки, добре хоч на мить зайти до храму, поставити свічку й щиро помолитися — це вважається благословенням на щасливу долю.

Що можна робити завтра

У молитвах до святих мучеників Аникити та Фотія люди звертаються з глибокими проханнями про швидке зцілення, просять міцного здоров’я для своїх близьких, а також захисту від різних життєвих лих — від сімейних суперечок, стихійних лих, війни та внутрішніх конфліктів. Ці святі вважаються небесними покровителями церковних наставників і місіонерів, які просвічують інших і поширюють віру, підтримуючи їх у добрих справах і духовній боротьбі.