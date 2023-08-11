12 серпня — яке церковне свято, чому потрібно слідкувати за погодою і сіяти озимі

Завтра, 12 серпня, в православному календарі — день пам’яті апостолів від 70-ти: Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка. Вони були учнями Спасителя і належали до групи сімдесяти апостолів, яких Ісус Христос послав проповідувати Євангеліє.

Апостол Сила був у первісній Єрусалимській Церкві мужем шанованим і одним із керівників. Він супроводжував апостола Павла в його місіонерських подорожах і був його другом, сидів разом із ним у в'язниці. Він також писав послання до фесалонікійців разом із Павлом.

Апостол Силуан був родичем апостола Петра і служив дияконом. Він також був одним із письменників Першого Петрового послання. Він проповідував у Понті, Галатії, Каппадокії, Азії та Вавилонії.

Апостол Крискент був сином Аквили і Присцилли, які були помічниками апостола Павла. Він був одним із перших владик Коринфської Церкви і постраждав за християнську віру.

Апостол Епенет був першоплодом Асії для Христа, тобто першим християнином на цьому континенті. Він був другом і сподвижником апостола Павла, який згадує його у своєму посланні до римлян.

Апостол Андроник був родичем апостола Павла і разом із ним був в ув’язненні за Христа. Він також був одним із видатних апостолів від 70-ти, яких Павло називає “славними між апостолами” у своєму посланні до Римлян.

Церковне свято 12 серпня — день пам'яті мученика Іоанна

Він служив у війську імператора Юліана Відступника, який намагався відновити язичництво в Римській імперії. Проте як таємний християнин, Іоанн не погоджувався з переслідуванням християн і надавав їм допомогу, звільняючи з полону, попереджаючи про небезпеку, сприяючи їхній втечі. Він також дбав про бідних і хворих, утішав скорботних і показував милосердя до всіх, хто цього потребував. Коли імператор дізнався про зраду Іоанна, він наказав його схопити і кинути до в'язниці.

Прикмети 12 серпня

Народні прикмети 12 серпня / Фото: Pexels

Дощова й вітряна погода вказує — дощі ще довго йтимуть.

Прохолодно — найближчим часом опадів не варто очікувати.

Літає багато комах і досить душно — піде дощ.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами, цього дня не можна випасати овець, корів, кіз. Наші предки вірили, що в цей час у траві сидять злі духи, які можуть нашкодити тваринами. Краще не переїдати, тому що тоді в майбутньому на вас чекають проблеми. Не варто також стригти нігті або волосся, щоб не позбутися своєї сили.

Що можна робити завтра

12 серпня наші предки готували з ожини різні страви, а ще їли її просто з кущів. Користь цієї ягоди відома українцям від давніх часів. А ще починали сіяти озимі. Вважалося, що хліб, який посіяний цього дня, дасть великий урожай.

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