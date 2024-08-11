12 серпня — яке церковне свято, що не можна робити дівчині, щоб не залишитися самотньою на все життя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 12 серпня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Фотія і Аникити. Аникита був високопоставленим римським воєначальником, який відкрито визнав свою віру в Христа. Коли імператор Діоклетіан дізнався про це, він наказав арештувати Аникиту і примусити його зректися віри. Аникита відмовився відмовитися від християнства, за що його піддали жорстоким тортурам. Незважаючи на всі зусилля катів, Аникита залишався непохитним у своїй вірі.

Фотій, племінник Аникити, став свідком страждань свого дядька і вирішив також відкрито сповідувати християнську віру. Він разом із Аникитою мужньо зносив катування, не зрікаючись своєї віри. Обидва святі мученики зазнали численних мук, проте їх віра залишалася незламною.

За переказами, коли катування не дали результатів, Діоклетіан наказав спалити святих мучеників живцем. Але і в вогні вони залишалися неушкодженими, продовжуючи прославляти Бога. Врешті-решт, їх було страчено мечем.

Прикмети 12 серпня

Народні прикмети 12 серпня / Фото: Unsplash

На лісом стоїть туман до дощу.

Кішка ретельно вмивається — чекайте на сонячну погоду.

Гроза йде до довготривалої осені.

Що завтра не можна робити

Молоді незаміжні дівчата цього дня намагалися не ходити біля церкви. Існувало повір'я, що інакше вони просидять в дівках все життя. Також заборонялося сваритися, тому що вся агресія повернеться.

Що можна робити завтра

Під подушку незаміжні дівчата клали білу хустину. Якщо приснився хлопець — то він є судженим. Селяни починали збирати обліпиху на зиму, щоб пізніше нею лікуватися.

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