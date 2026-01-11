Церковне свято 12 січня / © pixabay.com

Завтра, 12 січня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Тетяни. Свята Тетяна народилася в Римі у II столітті, приблизно на початку 200-х років, у заможній та освіченій родині. Її батько, Феофіл, був римським сенатором або високопоставленим чиновником (за різними джерелами). Він виховував Тетяну в традиціях римської культури, але водночас дозволив їй отримати глибокі знання, зокрема читання і письмо.

З дитинства Тетяна проявляла неабияку духовну обдарованість: вона багато молилася, вивчала Святе Писання та проявляла милосердя до бідних. Незважаючи на багатство та зручності, їй було ближче духовне життя, а не світські почесті.

Тетяна прийняла християнську віру, коли Римська імперія ще активно переслідувала християн. Вона дала обітницю дівоцтва, присвятивши себе служінню Богу. Християнство того часу було небезпечним вибором — за сповідування віри римські власті часто карали смертю.

Свята Тетяна відома своїм милосердям і допомогою стражденним. Вона доглядала хворих, годувала голодних, підтримувала ув’язнених та бідних. Її будинок став місцем, де християни могли збиратися на молитви та таємні богослужіння, оскільки храми для них ще не були відкриті.

Тетяна постала перед римською владою під час переслідування християн, ймовірно за імператора Александра Севера або Антоніна Пія (точні дані різняться). Їй пропонували відмовитися від віри та принести жертву язичницьким богам. Вона категорично відмовилася.

Врешті-решт, свята була страчена мечем і віддана мученицькій смерті.

Прикмети 12 січня

Народні прикмети 12 січня / © pexels.com

Якщо 12 січня багато снігу — озимина буде добре рости.

Сніг на Тетяну — буде врожайний рік.

Мороз тримається на Тетяну — буде холодна й довга весна.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними прикметами варто уникати будь-яких конфліктів — навіть мирні суперечки та спроби з’ясувати стосунки не вітаються, адже свята Тетяна не терпить сварок у свій день. Також не рекомендується вживати алкоголь: за повір’ями, його запах привертає нечисту силу.

Що можна робити завтра

У давнину на Тетянин день у родині пекли коровай, який символізував сонце. Цей ритуал виконувала старша жінка, а потім розділяла хліб між усіма членами сім’ї, даруючи кожному частинку тепла та благословення. Вважалося, що цього дня до заходу сонця обов’язково потрібно зробити добрий вчинок: подати милостиню, допомогти тим, хто потребує, нагодувати птахів або безпритульних тварин, долучитися до добродійності. Народна мудрість каже: всяка доброта повертається сторицею, а свята Тетяна обов’язково допоможе здійснити заповітне бажання.