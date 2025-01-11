12 січня — яке церковне свято, чому цього дня прийнято пекти круглий коровай

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 12 січня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Тетяни.Тетяна народилася в Римі в багатій та знатній родині, але ще з дитинства вона вирізнялася глибокою вірою в Бога. Вона присвятила своє життя служінню Христу та допомозі бідним і нужденним. Деякі джерела стверджують, що Тетяна була дочкою християнського священника, а інші припускають, що вона була просто благочестивою жінкою.

Тетяна служила дияконисою у християнській громаді Риму, виконуючи різні завдання в церкві та допомагаючи бідним і хворим. Її віра була настільки сильна, що вона почала активно проповідувати християнство серед римських язичників, хоча це було вкрай небезпечно через переслідування християн.

Тетяна була арештована за часів імператора Александра Севера, коли християни переживали важкі гоніння. Вона була допитана і звинувачена у пропаганді християнської віри. Відмовившись зректися своєї віри, Тетяна була піддана жорстоким тортурам, зокрема її били і катували.

В кінці її мученицького шляху, за наказом правителя, Тетяну вбили — її обезголовили. Водночас, розповідається, що її тілесні муки стали чудесними знаками, адже навіть під час смертельних катувань вона не виявляла ані страху, ані болю. Це стало свідченням її великої віри та духовної сили.

Прикмети 12 січня

Народні прикмети 12 січня / Фото: Unsplash

Потепління — весна прийде пізно і буде холодною.

Якщо йде сніг, то літо буде дощовим.

Вночі яскраво світять зорі — чекайте на морозний лютий, але ранню весну.

Що завтра не можна робити

Не слід піднімати загублені гроші на вулиці, особливо на перехресті доріг, інакше вони принесуть в ваше життя неприємності. Не можна їсти солону їжу натщесерце, будуть проблеми зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Щоб прикликати сонце, тепло і весну цього дня пекли круглий коровай, який повинен був скуштувати кожен член родини. Також часто час проводили врода за рукоділлям, тому що зазвичай вирували хуртовини.

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