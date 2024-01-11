12 січня — яке церковне свято, чому на Тетяни обов'язково потрібно допомагати

Завтра, 12 січня, в православному календарі день пам’яті мучениці Тетяни. Свята мучениця Тетяна була дочкою римського проконсула, який був таємним християнином. Вона народилася в кінці ІІ століття в Римі і вирішила присвятити своє життя Ісусу Христу. Вона була дияконесою римської церкви і допомагала хворим, бідним і ув’язненим. 225 року (або 226, або 230) вона була заарештована за свою віру і жорстоко мучена. Витримала багато страждань і дивами показала силу Божу. Вона також обернула до Христа багатьох своїх мучителів, які потім були страчені. Наостанок, вона була обезголовлена разом зі своїм батьком.

Церковне свято 12 січня — день пам'яті Сави Сербського

Сава Сербський був першим сербським патріархом і найважливішою постаттю серед сербських святих. Він народився 1175 року в родині сербського князя Стефана Неманьї, але в молодості відмовився від світського життя і став чернцем на горі Афон. Він заснував і відновив багато монастирів, написав кілька житій святих і був активним дипломатом. Він отримав автокефалію для сербської церкви від Візантійської імперії 1219 року і став її першим архієпископом. Він помер 1235 року в Тирново, Болгарія, де його тіло було поховане.

Прикмети 12 січня

Народні прикмети 12 січня / Фото: Pexels

Мороз і сонце — до багатого урожаю.

Снігопад — до дощового літа та морозного лютого.

Сонце зійшло рано — весна прийде швидко.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонялося відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Існувало повір'я, якщо допомогти людині, тоді на вас буде чекати щастя, яке триватиме цілий рік. Не можна було зустрічати гостей в брудному домі, але і прибирати заборонялося.

Що можна робити завтра

Зазвичай цього дня існувала традиція йти до річки і вибивати килимки, які забруднилися за період різдвяно-новорічних свят. Молоді люди веселилися, збиралися групками, розважалися, намагаючись утворити пару.

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