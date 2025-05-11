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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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12 травня — яке церковне свято, чому цього дня за народними повір’ями не можна залишатися в оселі

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 12 травня

Церковне свято 12 травня / © Unsplash

Завтра, 12 травня, в православному календарі день пам’яті святих Епіфанія і Германа. Епіфаній народився в Єгипті, в родині, що шанувала християнство, і вже з молодих років мав глибокий інтерес до релігійних досліджень. Він вирушив до Єрусалиму, де деякий час провів у монастирі, присвячуючи себе молитві і вивченню Святого Письма.

Після багатьох років монашого життя, Епіфаній став єпископом Кіпру. Він активно бореться з поширеними в той час єресями, такими як аріанство та гностицизм. Його діяльність була направлена на підтримку ортодоксальної християнської віри та запобігання впливу єретичних вчень.

Найвідомішим твором Епіфанія є “Панаріон” — збірка, в якій він надає опис різних єресей та їх помилок. В цьому творі він також пропонує відповідні православні трактування. Епіфаній був уважним до православного віровчення, активно підтримуючи чистоту християнської віри в умовах ерецій.

Святий Епіфаній помер близько 403 року. Він був канонізований за своє духовне життя і труди на благо Церкви.

Святий Герман Константинопольський (бл. 640–750 роки) — це архієпископ Константинополя, який служив у середині VII століття. Його ім’я стало відомим через його боротьбу з іконоборством. Герман активно відстоював шанування ікон і був учасником Першого Нікейського Собору 787 року, де це питання було остаточно вирішено на користь іконопочитання.

Прикмети 12 травня

Народні прикмети 12 травня / © Pixabay

Народні прикмети 12 травня / © Pixabay

  • 12 травня ясне і тепле, то літо обіцяє бути спекотним.

  • Якщо на цей день припадають дощі або небо затягнуте хмарами, це може означати, що літо буде дощовим і прохолодним.

  • Вранці 12 травня стоїть туман, це може бути знаком до спекотної погоди наступного дня.

Що завтра не можна робити

Не можна 12 травня залишатися вдома — це може призвести до погіршення здоров'я. Важливо провести якомога більше часу на свіжому повітрі, під сонцем. Також за народними повір’ями забороняється виявляти заздрість — це приверне покарання у вигляді хвороб та неприємностей від сил, що керують енергіями цього дня.

Що можна робити завтра

Віряни зверталися до мучеників з проханням захистити від віспи та лихоманки, читаючи особливі змови від дев'яти бід: “Щоб хвороби не виснажували, не проникали в кров, не спричиняли пухлин, не ламали кістки і не порушували суглоби; щоб людина залишалася чистою від землі, світлою від води”.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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