Церковне свято 12 травня

Завтра, 12 травня, в православному календарі день пам’яті святих Епіфанія і Германа. Святий Епіфаній Кіпрський (Епіфаній Саламінський) жив у IV столітті та був одним із найвідоміших богословів раннього християнства. Народившись у Палестині, він рано обрав шлях чернецтва, присвятивши своє життя молитві, аскезі та вивченню Святого Письма.

Згодом Епіфаній став єпископом міста Саламін на Кіпрі. Його служіння припало на час активних богословських суперечок у Церкві. Він відомий як непохитний захисник православного вчення та автор численних праць, спрямованих проти єресей.

Його пам’ятають як ревного пастиря, який не допускав компромісів у питаннях віри, але водночас залишався глибоко смиренним і духовно сильним.

Святий Герман I Константинопольський жив у VII–VIII століттях і був патріархом Константинополя в один із найскладніших періодів церковної історії — час іконоборства.

Він походив із знатної родини, здобув блискучу освіту та згодом став церковним ієрархом. Його патріарше служіння припало на час, коли імператорська влада намагалася заборонити шанування ікон.

Через свою принципову позицію він був змушений зректися патріаршого престолу, але його духовний авторитет лише зріс. Згодом Церква визнала його як одного з головних захисників православного іконопочитання.

Прикмети 12 травня

Народні прикмети 12 травня

Якщо вночі багато яскравих зірок — літо буде врожайним і теплим.

Дуб починає активно розпускати листя — холодна погода ще затримається.

Піднімається сильний вітер — очікуйте зливу та негоду найближчим часом.

Що завтра не можна робити

Народна традиція цього дня застерігає від необережності з гострими речами — вважалося, що будь-яке лезо може «притягнути» травму. Також радили уникати відкритого вогню, аби не накликати біду. Окремо підкреслювалося: не варто ділитися своїми планами, бо озвучене може не здійснитися або піти не так, як задумано. Існувало й повір’я для жінок — чорний одяг цього дня нібито міг притягнути самотність або навіть символічно «відрізати» від щасливої долі.

Що можна робити завтра

Епіфанів день вважався сприятливим для добрих справ: допомога тим, хто потребує, за повір’ями поверталася людині у багаторазовому розмірі. А щоб привернути любов і щасливі події в дім, радили додати до одягу хоча б невелику деталь червоного кольору. Незаміжнім дівчатам цього дня приписували особливий обряд: знайти горобину й подумки звернутися до неї з проханням про доброго та щасливого нареченого.

