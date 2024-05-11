12 травня — яке церковне свято, в жодному разі не плануйте важкі чи серйозні справи

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 12 травня, в православному календарі день пам’яті святого Єпіфанія Кіпрського. Також відомий як Саламінський. Він народився близько 310 року в місті Елевтерополь (Палестина). Був палестинським святим, монахом, єпископом міста Саламін на Кіпрі (нині передмістя Фамагусти), письменником та богословом-полемістом. Єпіфаній відомий своїми викриваннями єресей та є одним з ранніх Отців Церкви.

Єпіфаній навчався в Александрії Єгипетській, вивчаючи грецьку, юдейську, коптську, арамейську мови та латину. Він став священиком, заснував монастир і боровся з єресіями, які загрожували єдності Христової Церкви.

Єпіфаній написав кілька важливих творів, зокрема "Анкорат" та "Панаріон", в яких він розкривав православну науку та спростовував єресії.

Прикмети 12 травня

Народні прикмети 12 травня / Фото: Unsplash

Вночі почути спів солов'я, до гарної погоди.

Хмари мають синій відтінок — зміниться погода.

На болотах з'явилися квіти латаття — холодів більше не буде.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна пліткувати і брехати, інакше на людину чекає серйозне покарання. Також заборонялося планувати якісь важкі справи, тому що вони точно не принесуть бажаного успіху.

Що можна робити завтра

В давнину цього дня намагалися скупатися у будь-якій водоймі. Вірили, що тоді всі справи підуть вгору. Також збирали з трави вранці росу. Існувало повір'я, що вона наділена цілющими властивостями.

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