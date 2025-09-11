Церковне свято 12 вересня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 12 вересня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Автонома. Святий Автоном був єпископом у місті Пренесте, розташованому в Італії. Під час жорстоких гонінь на християн, організованих імператором Діоклетіаном (284–305 рр.), святитель Автоном залишив свою батьківщину і переселився до Вифінії, в місцевість Сорея. Там він оселився у християнина на ім’я Корнилій, який надав йому притулок.

Святий Автоном активно проповідував християнство, навертаючи багатьох язичників до віри. В результаті його діяльності утворилася велика християнська громада, для якої він освятив храм на честь Архистратига Михаїла. Корнилій був висвячений святим Автономом спочатку в сан диякона, а потім у пресвітера.

Святий Автоном також відвідав з проповіддю інші регіони, зокрема Лікаонію та Ісаврію. Його діяльність привернула увагу імператора Діоклетіана, який наказав схопити святителя. Уникаючи арешту, Автоном переселився до Клавдіополя, а згодом повернувся до Сореї, щоб висвятити Корнилія в сан єпископа.

Реклама

Під час служіння Божественної літургії в храмі Архистратига Михаїла святитель Автоном був схоплений язичниками. Вони замучили його, проливши його кров на вівтар церкви. Тіло святого було забите камінням, але діакониса Марія змогла витягти його з-під уламків і поховати з почестями. Мощі святого Автонома прославилися численними дивами та зціленнями. На місці його поховання пізніше була збудована церква.

Прикмети 12 вересня

Народні прикмети 12 вересня / © unsplash.com

Роса ранком густо на траві — на теплий і сонячний день.

Туман вранці — до дощової погоди найближчим часом.

Вітер із заходу або південного заходу принесе теплу та ясну погоду.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще утриматися від важких фізичних занять. За народними віруваннями не варто стригти волосся чи нігті. Також 12 вересня не рекомендується вирушати до лісу — існує висока ймовірність зустрічі зі зміями.

Що можна робити завтра

Цей день ідеально підходить для добрих вчинків — будь-яка ваша доброта обов’язково повернеться примноженою. Священномученик Автоном вважається покровителем віри, мужності та стійкості у випробуваннях. Йому моляться про силу віри та духовну стійкість — коли потрібно зберегти вірність Христу у складних життєвих обставинах.